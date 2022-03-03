全台大停電！學者曝「是能源轉型代價」　今年恐不斷重演

▲今天全台大停電，圖為市場民眾摸黑工作。（圖／記者徐文彬攝）

記者許敏溶／台北報導

今天全台大停電，各地紛紛傳出受困電梯等相關災情，淡江大學經濟系教授廖惠珠今（3日）接受《ETtoday新聞雲》訪問時表示，停電原因要台電公布才知道，但她分析，由於政府急著進行能源轉型，但企業用電持續上揚，綠能供電又跟不上電力增加，最糟糕是綠能供應不穩定，建議政府延後核三廠退役時間，而預估今年將不斷重演今天類似狀況，大家要有心理準備，除非「老天爺特別庇護」。

根據台電說明，今上午9時7分，因興達電廠開關場事故，導致南部地區電力供需失衡，龍崎超高壓變電所以南機組跳脫，系統自動切離保護，造成南部地區停電，中北部地區低頻卸載，目前正陸續恢復中。

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研究領域為能源經濟與管理的廖惠珠指出，一般民眾算電的總量都很簡單，但同樣10萬瓩的發電，透過傳統石化能源發電供應很穩定，但透過太陽等綠能發電，就得看老天吃飯，會出現「時有時無」的現況，要是一片雲飄過來，擋住太陽能發電，就會讓發電打折扣，造成供電不穩定。

▼全台大停電，立法院也無預警停電，學者認為類似狀況今年將不斷上演。（圖／記者屠惠剛攝）

對於今早大停電，廖惠珠認為，這和政府急著廢核、能源轉型有關，加上企業界需要用電不斷爆衝，核二廠又關了，而綠能發電的太陽能、風力發電缺點就是不穩定，連德國大量推展再生能源過程中，也是頻頻傳出斷電，歐洲很多國家也有發生類似停電或斷電狀況，故可以預期，類似今天的狀況，今年將不斷上演，大家要有心理準備。

為了避免類似狀況惡化，廖惠珠建議政府，能源轉型的腳步可以放慢、態度要保守一點，因為能源轉型需要時間，包括核三場的退役年限可以延後，因為美國核電廠都延後到60年才退役，核三廠同樣可以延後，不然光是靠不穩定地綠能發電，等於是「看老天爺臉色」，無法掌握主動權。