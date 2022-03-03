澤倫斯基願跟普丁直接對話　西方對俄制裁衝擊全球經濟

▲俄羅斯總統普丁、烏克蘭總統澤倫斯基將面對面對決？（圖／路透社）

國際中心／綜合報導

俄羅斯對烏克蘭的「特別軍事行動」進入第7天。「塔斯社」、「今日俄羅斯通訊社」等俄國媒體引述消息人士的話報導，烏克蘭總統澤侖斯基1日在接受媒體採訪時表示，願意跟俄總統普丁直接對話。

此外，近期西方國家不斷加碼對俄金融制裁，有專家警告，制裁的影響將不局限于俄羅斯一國，全球經濟或將隨之受創。

基輔電視塔受俄軍打擊，已暫時關閉

當地時間3月1日，烏克蘭基輔電視塔附近發生兩次爆炸。烏克蘭「國家緊急情況部」表示，俄羅斯軍隊當天對基輔電視塔發動砲擊，造成至少5人死亡、5人受傷。遭炮擊後該電視塔已暫時關閉，無法正常傳輸電視訊號，烏克蘭第24電視頻道和1+1電視頻道的播出將受到影響。

「俄羅斯衛星通訊社」報導，俄國防部發言人科納申科夫2日表示，為阻止對俄羅斯的資訊攻擊，俄軍已使用高精度武器對位於基輔的烏克蘭國家安全局及第72資訊心理戰中心實施了打擊。基輔電視塔已不能正常工作。消息稱，打擊未波及民宅。

「塔斯社」報導，俄羅斯國防部2日發布最新戰報稱，俄軍自「特別軍事行動」以來已造成烏克蘭1502處軍事設施癱瘓。其中，俄空軍徹底摧毀67個軍事設施。

俄媒稱澤倫斯基願意跟普丁直接對話

按照最初約定，俄烏雙方新一輪談判應在3月2日舉行。談判地點位於白俄羅斯與波蘭邊境。目前，雙方代表團暫未透露談判細節。據俄媒ukraina.ru稱，雙方代表團成員將在未來幾個小時內抵達會談地點。至於烏俄首輪談判，澤倫斯基1日表示，會談沒有取得預期想達到的結果。

據烏克蘭「獨立通訊社」消息，烏國總統辦公室顧問波多利亞克在社群媒體引述倫斯基的話說，俄方表達了自己的立場、以及結束戰爭的條件，烏方從中也得到了一些訊息。烏方將對這些立場和條件進行評估，藉此幫助對第二輪談判的舉行進行磋商。烏外長庫列巴1日表示，烏方認為需要這樣的談判，但不接受俄方的「最後通牒」。

另外據「俄羅斯衛星通訊社」消息，澤倫斯基1日在接受媒體採訪時表示，願意與普京直接對話。

▲烏克蘭第2大城哈爾科夫政府總部遭空襲。（圖／路透）

多方就俄烏局勢通話

美國總統拜登3月1日跟烏克蘭總統澤倫斯基通話，討論烏克蘭局勢以及美對烏援助問題。雙方的通話持續超過30分鐘。白宮隨後發布聲明稱，拜登在通話中強調了美國對烏克蘭的持續援助，包括正在進行的安全援助、經濟支持和人道主義援助。

俄羅斯總統普丁3月1日應邀跟委內瑞拉總統馬杜洛通電話，對烏克蘭局勢發展作出評價。據克里姆林宮網站消息，普丁跟馬杜各通話時強調，俄軍在烏克蘭的「特別軍事行動」目的是保護頓巴斯區平民，讓基輔承認頓內茨克和盧甘斯克兩個「共和國」，承認俄羅斯對克里米亞的主權，使烏克蘭「去軍事化」和「去納粹化」，確保烏國的中立地位和無核地位。

烏克蘭外長庫列巴3月1日跟中國國務委員兼外長王毅通電話時表示，結束戰事是烏方的最優先任務，烏方對談判解決烏克蘭問題持開放態度，懷著積極誠意對待烏俄談判。儘管當前談判進展並不順利，烏方仍保持冷靜，願繼續推進談判。

王毅稱，中方呼籲烏俄透過談判找到解決問題的辦法，支持國際上一切有利於政治解決的建設性努力。王毅同時強調，針對戰事不斷擴大，當務之急是盡可能緩解現地局勢，避免衝突升級甚至失控，尤其是防止對平民的傷害和出現人道主義危機，還應確保人道主義援助安全及時准入。

3月1日，在莫斯科一家當地銀行營業大廳內，大批客戶正在等候辦理業務。針對俄羅斯在烏克蘭採取的軍事行動，美國及西方國家近期密集公布了一系列對俄的制裁措施，包括對俄金融系統。俄羅斯則強勢出抬一系列反制措施。

▲烏克蘭第2大城哈爾科夫政府總部遭空襲。（圖／路透）

西方國家加碼對俄金融制裁或衝擊全球經濟

西方國家在金融領域不斷加碼對俄制裁。有專家警告，制裁的不良影響將不局限于俄羅斯一國，全球經濟或也將隨之震盪。 大西洋理事會高級研究員佛里德蘭德警告，美國對俄發動「最頂級」經濟制裁不僅將直接衝擊俄經濟、與俄有密切經濟聯繫的中東歐國家，也會對全球宏觀經濟和貨幣穩定造成破壞性影響。法國財長勒梅爾此前也承認，雖然對俄制裁「非常有效」，但也可能對歐盟產生負面影響。

「俄羅斯衛星通訊社」3月2日引述專家觀點報導，歐盟近期採取的一系列對俄制裁措施或將「引發大規模不良後果，導致經濟長期衰退」。報導以德國暫停「北溪-2號」天然氣管道專案認證程式為例，認為此舉會造成德國及其鄰國的能源價格不受控地飆升。

另外據美國《華爾街日報》近日報導，西方加碼對俄金融制裁或促使國際油價繼續飆升，導致農機用油及化肥價格上漲，造成農作物生產成本飆漲，最終進一步推高全球食品價格。

另一方面，在歐盟與加拿大決定對俄羅斯整體關閉領空後，美國總統拜登也在於3月1日宣布美國對俄羅斯關閉領空。2月28日，俄羅斯宣佈限制包括加拿大和歐洲多國在內的36國航班在俄領空飛行，以反制對俄禁飛令。

「路透社」之前報導分析稱，俄烏衝突引起的空域關閉影響了全球航空貨運業，或使新冠疫情期間已然大漲的航空運費再度飆升，並進一步衝擊全球供應鏈。