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俄羅斯7銀行遭逐出SWIFT　12日正式實施「有2間不在名單上」

▲▼「環球銀行金融電信協會」的SWIFT。（圖／路透）

▲環球銀行金融電信協會（SWIFT）。（圖／路透）

文／中央社

歐洲聯盟今天公布將7家俄國銀行逐出環球銀行金融電信協會（SWIFT）支付系統名單，預計12日正式實施，但「俄羅斯聯邦儲蓄銀行」及與能源相關俄羅斯「天然氣工業銀行」不在其中。

隨著俄羅斯軍隊對烏克蘭首都基輔與其他城市發動攻擊，西方盟國決心讓俄羅斯付出代價。2月26日包括美國、歐盟、法國、德國、義大利、英國與加拿大等國發表聯合聲明，未來數天內，將特定俄羅斯銀行從SWIFT系統剔除，確保這些銀行與國際金融體系斷鏈，削弱這些銀行在全球的營運能力。

歐盟27成員國1日晚間討論制裁名單後，歐盟今天正式公告俄國銀行逐出SWIFT支付系統名單。

7家銀行包括Bank Otkritie、Novikombank、Promsvyazbank、俄羅斯銀行（Bank Rossiya）、Sovcombank、俄羅斯國有開發銀行（VNESHECONOMBANK）、俄羅斯外貿銀行（VTB Bank）等，將在10天後實施。

原本外界認為，俄羅斯第一大的聯邦儲蓄銀行（Sberbank）、俄羅斯外貿銀行及天然氣工業銀行（Gazprombank）等俄國頂級金融機構將是被制裁的主要目標，但歐盟最終未列入俄羅斯聯邦儲蓄銀行、及天然氣工業銀行（Gazprombank）。

不過，「俄羅斯聯邦儲蓄銀行」已先宣布將退出歐洲市場，並指出銀行在歐洲的子公司正經歷「異常的現金流出，員工和分支機構的安全也受到威脅」。

由於歐盟依賴俄羅斯供應天然氣，許多國家希望在制裁的同時也需降低對能源及經濟的衝擊，可能因此天然氣工業銀行未列入歐盟最終公布名單內。

SWIFT系統提供銀行迅速、安全且費用不高的溝通管道；它連接200個國家約1萬1000家金融機構，政治立場中立，因此成為國際資金轉移系統的骨幹。

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