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俄外長：三次世界大戰將是核戰「結果具毀滅性」

▲俄羅斯外交部長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）。（圖／路透）

▲俄羅斯外交部長拉夫羅夫。（圖／路透）

文／中央社

俄羅斯新聞社（RIA）報導，俄國外交部長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）今天表示，如果爆發第三次世界大戰，將會動用核武且會帶來毀滅性結果。

拉夫羅夫曾說，如果烏克蘭取得核武，俄國將面臨「真正的危險」。俄國上週對烏克蘭發起特殊軍事行動，展開攻擊。

烏克蘭首都基輔市長克里契科（Vitali Klitschko）今天在網路上發文表示，俄國正在集結軍隊，一步步逼近基輔。

他並說：「我們正在備戰，要保衛基輔！基輔將屹立不搖。」

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