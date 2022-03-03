烏克蘭「設立專線」給俄國媽媽　2步驟就能帶戰俘兒子回家

記者趙蔡州／綜合報導

俄烏戰爭進入第7天，兩軍每天都有士兵陣亡、失蹤或被俘虜等消息。烏克蘭國防部2日在臉書發文，向俄羅斯的媽媽們喊話，表示願意將被俘擄的俄軍士兵還給他們，只需要撥打指定專線並到基輔來接人，「我們烏克蘭人與普丁那些法西斯份子不同，不會與母親和被俘虜的孩子打仗」。

烏克蘭國防部2日在臉書發布聲明，表示願意把俘虜的俄軍士兵轉交給他們的母親，若俄羅斯媽媽不確定兒子是否在烏克蘭，可以先撥打聲明中的指定的電話、傳Telegram訊息或寄電子郵件，確認當事人是否被監禁或死亡，「如果你確認你的兒子被我們囚禁，士兵的母親（家屬）就可以到基輔來接人」。

烏克蘭國防部指出，由於普丁與他的法西斯軍隊入侵並封鎖了空域，想要帶回兒子的家屬們可以先到加里寧格勒或明斯克，接著轉乘巴士或計程車到波蘭邊境，到達烏克蘭的檢查站，「在那裡，你將被接送到基輔，將你的兒子移交給你」、「我們烏克蘭人與普丁那些法西斯份子不同，不會與母親和被俘虜的孩子打仗」。

▲俄烏戰爭進入第7天，兩軍每天都有士兵陣亡、失蹤或被俘虜等消息。（圖／路透）

自俄烏2月24日正式爆發戰爭後，烏克蘭內政部就架設了一個網站，在上面公布所有被俘俄軍的影片或照片，讓其家屬協助指認。其中一名被俘俄軍的家屬看到影片後驚訝表示，他們根本不知道家人被派去打仗，還有俄兵以為只是到烏克蘭演習，結果居然是被派去攻打烏克蘭。

