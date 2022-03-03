LINE可換新鈴聲「超神7步驟曝光」　果粉嗨翻了

▲iPhone可以換LINE鈴聲。（圖／記者許力方攝）



網搜小組／劉維榛報導

一成不變的LINE鈴聲聽膩了嗎？若想區分是家人、甜蜜的另一半，或是長官同事，到底是誰打LINE給你，其實iPhone可以善用換鈴聲，一秒就知道誰來電，七個步驟超簡單曝光，果粉快來學吧。

一名Tik Tok用戶「magic2.tw」熱心分享，打開LINE設定，這一區塊僅要兩個步驟就完成，先點選通話，把以下三個選項通通勾選起來，「語音通話功能」、「整合iPhone通話功能」及「整合至iPhone通話紀錄」。

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▲先開啟通話裡的三個功能 。（圖／記者劉維榛攝）



接著來到手機的通話紀錄，選許想要換鈴聲的對象，右邊有個藍熱圈圈「i」符號，點「新增聯絡人」後，拉到下方有個「社群網站個人檔案」，在這一欄裡，將原本的選項更改為「Flickr」，接著往上滑到「鈴聲」，就可以選取喜愛的鈴聲歌曲。

▲5步驟輕鬆換喜愛的其他鈴聲 。（圖／記者劉維榛攝）



超簡單換鈴聲方法曝光後，讓一票果粉秒嘗試一番，「真的實用，操作上手」、「謝謝分享，我研究很久，終於讓我知道如何使用了」、「媽媽是哥吉拉」、「比之前看到的更簡單明瞭！讚啦」。而Tik Tok用戶「magic2.tw」回應，「此方法目前只能一個一個聯絡人換，刪除聯絡人時不會影響LINE裡面的聯絡人！」