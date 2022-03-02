存錢送女友iPhone13卻被甩！只因為「不是粉紅色」慘哭脫單男

▲原PO送iPhone13給女友，卻還是慘遭分手。（示意圖／pexels）

網搜小組／鄺郁庭報導

「去年聖誕節，我鼓起勇氣，跟暗戀了好幾個月的女生告白，很幸運的，她答應當我女朋友！」一位男網友2日發文訴苦，說他好不容易母胎脫單，還追到心目中的女神，沒想到交往不到3個月，只因為「不是粉紅色的」慘遭分手，讓他直嘆「唉～兄弟們，誰能比我慘啊～」

這位男網友以「因為不是粉紅色的」為題，在爆料公社APP中的《匿名公社》發文，開頭哀怨直呼，「我想今年的情人節沒有人比我慘了吧！我因為情人節沒有送『對』女友指定的顏色禮物，而被分手了！」

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原PO就透露，他去年聖誕節總算從「萬年母胎單身狗」身份畢業了，當時他就下定決心要努力打工存錢，在兩人的第一個情人節時，送女方一份最棒的禮物，於是就問女友，「寶貝，情人節妳想要什麼禮物？」還承諾，「這是我們第一個情人節，我想送妳妳最想要的東西。」

▲女生指定粉紅色的iPhone13當情人節禮物。（圖／記者吳佳穎攝）

女方便許願，「我想要iPhone 13，粉紅色的……會不會太貴？」男網友則馬上答應，「不會！我情人節當天一定送妳！」接著，就在情人節當天，「看著女友滿心歡喜的打開我打工存錢買下的iPhone 13時的表情，我覺得一切辛苦都值得了。」沒想到，下一秒女友卻黑了臉，「為什麼手機是黑色的？」

儘管原PO趕緊解釋，「粉紅色沒貨啊！外殼什麼顏色還不是都一樣嗎？」女友卻不再說話，之後還總是有意無意地把他買錯顏色的事拿出來說嘴、抱怨，「之後更是變成吵架、然後就是我『沒有心』、『不在乎』。」最後，男網友還慘被單方面的分手，「到今天過去兩個多星期了，她還是封鎖我。」

貼文一出，其他人反而恭喜原PO，「孩紙～你不是沒有送對顏色，是送錯人而已。花一支i13送走一個公主病」、「把你當成是工具人了吧」、「她要的東西拿到手了，當然要找下一個」、「既然對方這麼討厭黑色，手機千萬記得要拿回來自己用」、「嘴巴說不要、嫌棄 ，哀鳳13還是用得很爽。」