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預防職業倦怠的7項建議　休息30分鐘、對工作內容的「掌控感」很重要

文／職場人

職業倦怠已成了現代人的普遍通病，不只是心理上的工作壓力，若一直忽視它可能還會造成身體上的問題，比如常見的慢性疲勞症候群多是在無形之中日積月累而來的。傾聽自己，已成了忙碌職場人日常的功課，下列整理了7個預防職業倦怠的建議，每天花30分鐘想一下目前是否有遇到類似情況，並給予相對應的調整，不忽略自己的感受就是預防的最大關鍵。

預防職業倦怠建議1：找出產生倦怠的原因

▲7個預防職業倦怠的建議，每天花30分鐘思考一下。（圖／pixabay，下同）

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預防職業倦怠的第1個建議方法是「找出產生倦怠的原因」，當感到身心疲倦時，不妨放下手邊的工作休息半小時，想想最近是什麼原因讓你如此倦怠和疲憊，是因為工作量太多嗎？是因為手邊的專案進度不順利嗎？還是其他與工作無關的壓力來源？找到產生倦怠的原因並去分析解決它，不只對工作效率有幫助，也可以減少累積的壓力，避免日後一發不可收拾。

預防職業倦怠建議2：分清楚什麼才是重要的事

預防職業倦怠的第2個建議方法是「分清楚什麼才是重要的事」，有時壓力的來源是因為人們無法掌控時間或事件發展，尤其是職場人的工作內容如此繁多，時間卻又有限，常常得做出選擇和妥協，但這選擇不一定得是二分法，不是選了A就得失去B，而是分清楚「當下」最重要的事、必須先完成的事，列出優先順序會幫助你做事更順利，心也會跟著安定。

預防職業倦怠建議3：感到不適時就馬上停下

預防職業倦怠的第3個建議方法是「感到不適時就馬上停下」，你以為身心生病的人是因為太脆弱嗎？其實恰恰相反，那些身心出問題的人往往是在職場上看似最無堅不摧的人，正因為他們強大的毅力，常常把自己的感受先拋一邊。當你感到身心發出任何一點不適的訊號時別猶疑，馬上停下手邊的工作好好休息，轉移注意力、做些喜歡且輕鬆的活動，適時的找出口宣洩是減緩職業倦怠的好方法。

預防職業倦怠建議4：重新安排生活

延伸上述所說，預防職業倦怠的方法就是每天留一點時間給自己，除了傾聽身心發出的訊息之外，也是檢視最近的生活品質，第4個建議方法是「重新安排生活」，當你感到最近異常提不起勁，一想到上班就非常憂鬱的話，就是時候重新調整步調與安排生活了！職業倦怠並不是真的討厭那份工作，很可能是裡頭的一些「因素」導致，你必須花點時間找出蛛絲馬跡並調整才能有效從倦怠中脫離，否則只會越陷越深，到最後就連自己也分不清楚是不是真的討厭工作了。

預防職業倦怠建議5：簡化日常

雖然精緻的生活看著令人嚮往，但心有餘而力不足帶來的壓力更令人感同身受，想想社群媒體中流行的生活儀式感是不是也為你帶來一些負擔呢？比如吃飯必須手機先食導致飯菜冷掉根本不好吃、買了一堆昂貴而不實用的居家裝飾品只為了營造質感生活的面貌，又或者每天都要把工作日常發上網，但你真的感到開心滿足嗎？還是只是片刻的虛榮感？預防職業倦怠的第5個建議方法就是「簡化日常」，像是減少購物、減少大餐、減少追劇清單，甚至是減少工作量，分清楚想要與需要會讓你感到更有餘力。（不少人試了都覺得生活更輕鬆了）

預防職業倦怠建議6：一天完成3-5件工作就好

預防職業倦怠的第6個建議方法是「一天完成3-5件工作就好」，看著手機備忘錄中滿滿的待辦事項，心中的焦慮不免而生，如果職場人找不出工作倦怠的原因，或許可以檢視一下是不是自己日常的待辦清單太冗長，導致自己一天根本完成不了，看著未完成的事項又倍感壓力，如此惡性循環讓自己一想到工作就想逃避。試著一天完成3-5件大項目就好，比如寫完1份企劃案、聯繫10位客戶等，而不是把回mail、印資料這種零碎的小事都寫進去。

預防職業倦怠建議7：「掌控感」很重要

預防職業倦怠的第7個建議方法是「掌控感」，包括對自己工作內容及進度的掌控，職場人應該都有過工作到一半被打斷，或是主管突然交辦新任務給你的經驗，當下感覺通常是煩躁且不安的，因為人們失去掌握感就會感到焦慮，這也是為什麼列寫和檢視待做清單這麼重要，因為你可以不斷修正調整，讓所有事都在你的掌控內，當然適時向主管說「不」也很重要。

【延伸閱讀】

工作崩潰職業倦怠？「心理弱點」測驗找出問題所在

努力工作卻存不了錢？「壓力型敗家5特徵」荷包失血不是沒原因！

本文由《Workworks職場人》授權刊登，更多精彩內容請見官網官方粉絲團。未經授權，請勿轉載！

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