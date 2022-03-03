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【廣編】神腦生活X有閑官方店歡慶開幕！　iPhone13只要一萬元

▲▼神腦生活X有閑官方店3／2-3／13歡慶開幕！　iPhone13只要一萬元

【廣編特輯】

神腦生活進駐橘子集團旗下電商有閑購物，這次有閑購物為了歡慶大牌進駐，每日推出驚爆下殺商品及優惠券、滿額禮等好康，總回饋金額高達百萬！3/2開幕當天的重頭戲就是Apple iPhone 13 128G 原價25900，中午12:00限時搶購價只要1萬元(限量)！另外凡是購買iPhone 13再送7-11 200元禮券以及100點GASH，千萬別錯過這波神腦生活開幕的重磅活動。

【重磅一】3/2-3/13每日主打品驚爆超低價

眾多商品優惠享不完，先領券在購買最划算！

■HITACHI日立 RD-240HG 12公升清淨除濕機原價$14,990-->開幕券後價$11xxx
■ASUS E410MA 14吋筆記型電腦 原價$12,990 -->開幕券後價$8xxx
■APPLE AirPods 3 原價$5,990-->開幕券後價$54xx
3/2-3/13每日中午12點天天兩大爆品，趕緊來搶！添購家中必須的生活用品►►► www.jollybuy.com/act/2022SenaoGrandOpening/?utm_source=PRESS&utm_medium=LINK&utm_campaign=20210301_PRESS_LINK_2022SenaoGrandOpening

【重磅二】領券滿1萬折1000、滿2萬折1500

有閑購物加碼優惠券好康，凡於企業店「神腦生活 Senaonline」全站消費並領取優惠券，即可立即折抵500~1500元的消費金額，數量有限手腳要快！

【重磅三】神腦生活開幕4大禮包！限量大放送

■買指定商品送好禮
■零用金5倍回饋
■滿萬抽5000元GASH
■滿萬登記送認同卡

►這些衣服是用「會呼吸的蠶絲」做的！

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