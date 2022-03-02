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2萬海外烏克蘭人返鄉參戰！排隊等著保家衛國：不能看俄軍殺孩子

▲▼超過2.2萬名散落歐洲各地的烏克蘭人準備從波蘭入境烏克蘭，擔起保家衛國的責任。（圖／達志影像／美聯社）

▲超過2.2萬名散落歐洲各地的烏克蘭人準備從波蘭入境烏克蘭，擔起保家衛國的責任。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／綜合報導

俄羅斯全面入侵烏克蘭後，已有高達數十萬名烏克蘭民眾逃往邊境、前往其他鄰國躲避無情戰火摧殘，然而卻還有高達2.2萬名定居在歐洲各地的「烏克蘭兒女」不惜前往波蘭、烏克蘭邊境排隊等候入關，只為了能夠保護祖國不受俄軍侵襲，踏上抗俄不歸路。他們表示，「不能眼睜睜看著小孩和老人被俄軍殺掉！」

根據《美聯社》，波蘭邊境警衛隊2月27日表示，自從俄軍對烏克蘭發起侵略行動後，已經約2萬2千人排隊等候越境進入烏克蘭；2月28日早晨，位於波蘭東南部的梅狄卡（Medyka）邊境檢查站出現許多民眾排隊等候進入烏克蘭。

一名留著小鬍子的男子站在20多名烏克蘭籍卡車司機的前端，從歐洲各地返回烏克蘭的他們正在排隊，準備接受檢查後入境烏克蘭。他表示，「我們必須捍衛我們的國土，除了我們，還剩下誰呢？」

28歲的丹尼斯（Denis）先前曾在波蘭的建築工地工作6個月，他的冬季夾克裡掛著一面藍黃相間的烏克蘭國旗，他表示自從俄軍入侵後，一切他都看在眼裡，「在波蘭的時候我孤身一人，我為何要來這裡？因為我要為了祖國奮鬥！我想回去參軍、去打仗，我們一定能贏。」

▲▼超過2.2萬名散落歐洲各地的烏克蘭人準備從波蘭入境烏克蘭，擔起保家衛國的責任。（圖／達志影像／美聯社）

▲34歲的廷傑伊(Jedrzej)是波蘭志願者，在入境烏克蘭前，一名女子擁抱著他大哭。（圖／達志影像／美聯社）

27歲的嘉尼爾（Janiel）在俄烏戰爭爆發後，也準備從波蘭東南部城市普熱梅希爾（Przemysl）返回烏克蘭，身為一名曾受過教育工程師的他，一直在波蘭弗羅茨瓦夫（Wroclaw）建築工地工作，不過在得知自己的祖國遭受俄軍無情砲火攻擊後，他無法繼續工作。

加尼爾特別用英語向《美聯社》透露，「我告訴我的父母，我哭了！我自己決定，已經無法再繼續留在波蘭，因為俄羅斯人迫害我們的獨立、破壞我們的城市、殺害我們的公民、殺害我們的孩子、殺害我們的老人。」

報導指出，在因為俄烏戰爭所爆發的難民潮之前，至少有100萬名烏克蘭人在波蘭留學、工作，而烏克蘭婦女經常在歐洲各地從事保姆或照護老人的工作，在大部分的情況下，她們會將自己的孩子留在烏克蘭，交給祖父母或其他親戚照顧。

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