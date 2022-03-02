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獨／恐怖小三嚴重傷勢曝！攻讀大學難續情緣　清醒後直喊他名字

▲▼文山區情殺，檢警於萬芳醫院相驗呂姓牙醫師遺體，死者母親、姊妹到場。（圖／記者黃彥傑攝）

▲文山區情殺案，2日中午檢警於萬芳醫院相驗呂姓牙醫師遺體死者妻女到場。（圖／記者黃彥傑攝）

記者張君豪／台北報導

1日下午2時許向來靜謐的台北市文山區萬盛街公寓社區爆發一起情殺命案，呂姓牙醫師小三曾姓女子不滿長期遭到冷落，預謀攜帶兩把刀械到呂姓牙醫住處談判，小三醋海翻騰、持料理尖刀猛刺呂姓牙醫左胸、腹部兩刀導致出血過多，送醫宣告不治；個性猛烈的曾女則在殺害牙醫後，持刀割腕並猛刺自己頸部多刀，目前仍在台大醫院接受手術治療。

據了解，原籍屏東市的曾女從2018年因應徵牙助與老闆呂姓牙醫陷入熱戀，卻因呂男想兼顧家庭、堅決不依曾女意願和妻子攤牌離婚，呂男近半年遭曾女數次家暴毆打，曾女也不甘虛擲多年青春、甚至為了追隨牙醫的看診工作，還曾考取某護理大學、目前則在基隆市某學院護理學系就讀大四課程，目前仍有學生身分。

▲▼北市情侶情殺。（圖／記者黃彥傑攝）

▲北市萬盛街1日發生情侶情殺案件，轄區警方封鎖現場蒐證。（圖／記者黃彥傑攝）

但曾女這些努力仍挽不回呂姓牙醫的心，去年10月曾女因情緒失控暴打呂男後，更加深呂男要攤牌分手的決心；曾女行兇殺害呂男後，情緒激動割腕刺頸自殘多刀，所幸經緊急送往台大醫院急診室搶救、醫師緊急縫合動脈破裂處救回一命。

曾女因自殘揮刀過猛，左手腕處的肌腱也被砍斷，2日中午台大醫院對她進行肌腱修復手術，等於曾女行兇送醫後，接連進行數場手術，目前搶救傷勢療程仍在進行中。

本起情殺案件因曾女不甘多年屈居小三無法扶正，虛擲多年的青春談判又被拒絕，這才鐵了心要殺害呂男並殉情，曾女經台大醫院緊急手術救回一命，當晚麻醉藥漸失之際，曾女在台大急診走廊病床清醒過來，得知呂已被她殺死，還不斷喃喃自語，頻喊著遭她殺害的呂男名字，似乎對自己吃醋激動殺人舉動相當懊悔。

目前該起案件檢警認定曾女因感情因素預謀持刀殺人，台北地檢署檢察官緊急在2日下午15時許核發拘票逮捕身體狀況穩定的曾女，曾女親人也緊急幫她委請律師辯護，曾女律師主張：曾女係因談判情緒激動導致曾女傷害呂男致死，全案詳情有待檢警深入調查釐清。

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