盜領470萬畫面曝！包養男遭綁磚棄屍　蛇蠍女一家還潛溪搬石壓屍

記者唐詠絮、陳韻如／彰化報導

台北市51歲張男以每月10萬元包養30歲林姓酒店女，結果卻在去年10月慘遭殺害，帳戶存款被盜領一空。檢方事後查出，林女一家4人涉案，1日依強盜殺人罪嫌起訴，但地院召開延押庭時，4人均否強盜殺人犯意、非謀財害命，遭法院裁定續押禁見3個月。而事後林女與林母到超商盜領的畫面也隨之曝光，2人頭戴鴨舌帽，包得相當緊密，隨後領光張男戶頭470萬元。

▲林女一家4人殺害包養男，雖坦承殺人，但否認是謀財害命。（圖／翻攝林女臉書）

這起案件發生在2021年10月底，彰化縣鹽埔鄉發生一起流水屍命案，而警方隨後查出死者身分，正是住在台北市的張男，而其帳戶470萬完遭盜領一空，檢警事後「以錢追人」，查出林女一家4人涉案。

▲林女一家4人謀害包養男。（圖／翻攝林女臉書）

檢方調查發現，林女與張男為男女朋友，交往期間林女因而獲悉被害人有數張金融帳戶，其內有大筆款項，同時並探知被害人提款卡之密碼。之後林女因不滿張男時常與其發生爭執，同時覬覦張男名下財產，因此萌生殺意。2人2021年9月底分手後，林女返回彰化縣福興鄉住處，竟與父母及弟弟等人共同謀議誘騙張男到彰化後再殺人棄屍並盜領金融帳戶的款項。

林弟10月14日先是向陳姓友人取得1顆安眠藥，林父、林女及林弟於10月15日、16日前往尋找並選定東螺溪為棄屍地點，同時預先將棄屍工具（黑色塑膠袋、空心磚及童軍繩等物）藏放於該處。

林女於16日12時許，以前往台中醫美諮詢及至彰化遊玩為由，誘騙張男一同至彰化位於福興鄉的住處，將事先取得的安眠藥磨成粉加入飲料給張男服用，等到張男意識不清後，再將人勒斃。而透過超商監視器畫面可以看到，林女將張男殺害後還與林母一同到超商ATM前，2人頭戴鴨舌帽以及口罩，包得相當緊密，聯手領光張男身上5張提款卡內的款項共計470萬元。

▲▼林女超商盜領畫面曝光 。（圖／翻攝畫面）

另為避免張男屍體遭人發現，於16日晚間，將張男屍體綁空心磚棄置在埔鹽鄉的東螺溪，但林女等人擔心屍體浮上水面，17日又夥同陳男前往棄屍地點，林弟、陳男換潛水裝下東螺溪再以大石塊壓在張男屍體上，以此方式避免張男屍體浮出遭人發現，一直到29日民眾發現浮屍後報案而循線查獲。

全案經檢察官偵查終結，認林女、林父、林母及林弟等4人共同涉犯刑法第332條第1項之強盜殺人、同法第339條之2第1項之詐欺及同法第247條第1項之遺棄屍體等罪嫌；另外林弟友人陳男則涉犯刑法第30條、第271條第1項之幫助殺人及同法第247條第1項之遺棄屍體等罪嫌，予以提起公訴。

檢察官認被告林女僅因與被害人有感情糾葛，竟覬覦被害人存款，即謀劃殺害被害人並奪取被害人財物，林父、林母及林弟等人均為至親家人，不思勸阻，反而與之共謀殺人棄屍，4人冷血殺害被害人後棄屍，再盜領被害人存款，犯罪計畫及分工縝密，顯見強盜殺人之決意甚堅等情，並導致張男家屬受有終身難癒的傷痛，惡性均屬重大，建請均從重量刑。