獨／小三埋伏「刺殺牙醫師」！檢警相驗遺體　正宮到場神情哀戚

記者黃彥傑、莊智勝／台北報導

台北市文山區昨(1日)下午傳出恐怖情殺，57歲的呂姓牙醫師與28歲的曾姓護理師發生婚外情，曾女疑似不滿呂男過年期間帶著妻小返回台南老家，讓她一人獨守空閨，為此與呂爆發多次爭執，昨下午更持刀埋伏在巷口，揮刀刺死呂男隨後自殘。今(2日)上午11時檢警前往萬芳醫院相驗呂男遺體，家屬也到場，神情哀戚。

▲檢警於萬芳醫院相驗呂姓牙醫師遺體，死者妻子、女兒到場。（圖／記者黃彥傑攝）

警方調查，呂男是在北市執業的牙醫師，而行兇的曾女原本在呂男的診所擔任護理師，但上班僅短短一周就離職，不料2人重逢後燃起愛火，發展出婚外情；呂妻察覺丈夫出軌，且極力反對這段感情，曾女為此懷恨在心。加上過年期間呂男帶著妻小返回台南老家，讓曾一人獨守空閨，曾女疑似對此大感不滿，多次與呂男發生爭執。

1日下午，曾女帶著菜刀前往呂男住家巷口埋伏，下午見到呂男現身後立即上前對質，2人爆發激烈口角，一度驚動呂妻下樓查看，但最後還是依呂男指示回家，不料才剛上樓沒多久就聽到慘叫，下樓即見呂男倒臥血泊中，呂妻當場痛哭失聲。

曾女行兇後情緒相當激動，還一度持刀自殘，事後警方將其送往醫院觀察，將待曾女情緒穩定後再完成筆錄，釐清犯案動機。

檢方今上午11時前往萬芳醫院相驗死者遺體，呂男的妻子、以及2個女兒也到場，3人面對突如其來的死訊，神情相當哀戚，全程不發一語。

▼檢察官到場進行相驗。（圖／記者黃彥傑攝）