6款經典線上遊戲最多人推《天堂》　「打寶物快感其他遊戲根本比不上」

▲科技日新月異，線上玩遊戲的途徑越來越多元便利，還是有不少玩家懷念那份等待電腦連線、終於可以暢玩的期待感。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者洪菱鞠／台北報導

在智慧型手機尚未普及的年代，想玩線上遊戲最直接的管道就是電腦，揪好友一起組團破關解任務，是許多人的共同回憶，其中擁有大批玩家的6款經典線上遊戲，發行至今十多年，人氣依舊不減，備受網友熱議，有人一聽音樂就能秒辨認，但遊戲情懷最深的還是《天堂》。

根據《Social Lab社群實驗室》透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近一年內「懷舊線上遊戲」話題的網路聲量表現，最能立刻引發許多玩家的回憶，就是討論度高達近6萬則的《天堂》，該遊戲於1998年在韓國推出，之後在台灣、香港、中國大陸受到歡迎，而日前有網友提問「天堂系列好玩在哪？」，就有玩家秒回「打到寶物的快感，其他遊戲根本比不上」、「城戰超好玩的」，也有人認為能歷久不衰的原因還是在情懷，彷彿回到去網咖搶位置、插硬幣卡登入伺服器的青春熱血回憶當中。

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▲透過網路聲量表現，揭網友熱議的懷舊線上遊戲。（圖／OpView社群口碑資料庫提供）

而以可愛風格呈現的《楓之谷》與《仙境傳說》，前者被玩家大力盛讚「美術非常用心」、「支線任務也很有趣」，表示玩得很過癮也不會玩膩；後者則是因為音樂辨識度極高，進而引發許多共鳴，直言「二十幾年過去了，那音樂響起來，還是能秒認」，甚至還有人說「現在還存在手機裡當鈴聲」，可見其經典程度。

談到懷舊線上遊戲，也少不了《跑跑卡丁車》，有網友好奇為何當時能紅遍台灣，幾乎人人都有玩過？話題引起廣泛討論，原因如「看起來很簡單，但操作起來真的需要技術」、「即便玩得爛、不會操控，跟大家一起比賽的娛樂感還是很棒」，可以發現其入門門檻低、操作感十足等特性，是許多玩家們選擇它的主因之一。

另外像是《魔獸世界》這種練等類型的遊戲，也是許多人心中的經典作品，後來更是被改編成電影，讓老玩家們紛紛直呼好感動，彷彿親臨「艾澤拉斯（魔獸世界虛構大陸）」一樣。《世紀帝國》則是以歷史各大文明作為背景，吸引了眾多玩家，至今也是令許多人回味無窮的懷舊遊戲之一。