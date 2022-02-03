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母子密室雙屍3／含冤入葬墳頭全枯　百日破案上香後驚見綠草

▲▼劉華崑偷竊失風，慘忍殺害網咖老闆娘陳美莉以及她6歲的兒子。（圖／記者陳豐德翻攝）

▲母子倆下葬後墳頭草整片枯死，民間謠傳是含冤不甘才有此異相。（圖／記者陳豐德翻攝）

記者陳豐德／綜合報導

新化母子雙屍案偵破後，時任新化分局刑事組長吳金龍在Podcast節目《我在案發現場》中回憶，案發當天就發生怪事，曾被懷疑是兇手的閨密透露，死者陳女父親有乩身體質，案發當天一早還不知死訊的他，突然在田裡起乩，一路跳回家中聲稱家中出了大事。

「出事了，家裡出了大事！100天內若不能破案就是警方不足，若能在百日偵破就代表警察厲害，如果超過100天就得靠神明的神力」陳父在家中神壇前說了此段話，正當家人不知所以時，不久後就接到了女兒以及外孫的陳屍在住家之內的慘訊。

警方輾轉得知此事後，也不知這「百日」之說的真實性，反倒是處理此案的派出所所長去完現場，當晚就夢到陳女帶著6歲大的兒子前來請託，希望警官能幫他們盡早破案，所長當時嚇得不敢獨自睡在他的寢室，反倒去跟同事擠在大寢室內，直到專案人員向他解釋這是必經的壓力後，所長這才放寬心胸，也盡力協助查辦此案。

此外案發2個月時案件仍未突破，民間就傳聞因為母子倆冤氣太重，下葬後墳頭草竟然種不活，整片枯死。當地種植草皮的人員說，已經做了幾十年、照顧過一千多座墳墓，從未見過此等離奇狀況，草皮頂多會有部分枯黃，絕不會像母子的墳墓一般；撿骨師趕到場一看，說這就是死者心有不甘，怨氣太重才會反映在墳頭草上。

刑事局通知比對到兇手劉華崑的DNA檢體，隔天借訊後便宣告破案，此時不多不少剛好是第100天，借訊時劉華崑坦言已經3、4天沒有睡覺，都睜著眼睛直到天明，因為只要眼睛一閉上，就會見到母子來索命，刑事組長吳金龍說「百百日破案代表警察努力、神明加持都剛好足夠，沒有誰勝誰負」。

此外當警方告知家屬命案偵破後，家屬在墳前上香告知，兩名死者的墳墓不久後便長出綠草，冥冥之中亡者似乎也對沉冤得以昭雪感到欣慰。

【專題報導】
►母子密屍雙屍1／現場僅留水果刀、精斑　闆娘閨密DNA相同成疑犯
►母子密室雙屍2／代練「天堂」賺不夠　他殘殺網咖老闆娘母子辱屍

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▼就在破案後不久被害人墳頭就長出了綠草。（圖／記者陳豐德翻攝）

▲▼劉華崑偷竊失風，慘忍殺害網咖老闆娘陳美莉以及她6歲的兒子。（圖／記者陳豐德翻攝）

▲▼劉華崑偷竊失風，慘忍殺害網咖老闆娘陳美莉以及她6歲的兒子。（圖／記者陳豐德翻攝）

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