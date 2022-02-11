玩遊戲卡關！遇陌生外國人救援　她科普台灣收熱情回應「小籠包」

▲女網友玩線上遊戲遇到外國朋友，還向對方介紹台灣。（圖／CFP）

實習記者林郁婷／綜合報導

玩個遊戲也能國民外交！一名女網友表示，她日前玩線上遊戲時卡關，急忙向附近兩名外國人求救，獲救之後三人開聊，對方問她來自哪裡，於是就向他們介紹起台灣的位置，最後三人成為朋友，還約好疫情過後來台灣吃臭豆腐，讓她覺得是個有趣的體驗。

一名女網友在Dcard以「在遊戲內跟外國人聊台灣」為題發文，表示最近迷上玩某個線上遊戲，是可以隨機加入別人世界的遊戲，前幾天玩的時候因為等級不夠，被卡在原地過不了關卡，看到附近有人，就隨口呼喊了「help me ！」立刻引來2名外國人的注意，其中一人用驚訝的語氣問她是不是女生，另一人則要求她再說一次以做確認，她乖乖照做後，2人打趣地說「不用擔心寶貝我們來了！」、「gogogo!」，熱情地幫她過關。

[廣告]請繼續往下閱讀...

後來三人開始聊天，其中一人問她來自哪裡，她回答台灣，接著另外一位隊友立即上網Google，查到小籠包，「喔喔喔！小籠包！台灣有！這個我喜歡，在華人街有吃過」。最後她還講解了台灣的地理位置，約好之後來吃臭豆腐，並互相加了好友。原PO表示，「總之算是很有趣的一次體驗，不過忘了問他們住哪裡，可惡。」

貼文一出，不少網友表示也有類似經驗，「我也有玩遊戲認識外國人，跟他們聊天那個感覺真的特有趣」、「玩特戰英豪都會遇到外國人，他們都會問哪裡人，但聽到臺灣人， 都會說臺灣No.1」、「我認識的都是日本人，他們還說等我去日本時，他們要來接機跟帶我去吃好吃的」。