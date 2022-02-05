母子密室雙屍／殘殺網咖老闆娘、幼子辱屍　法官判死：眾人皆曰可殺

▲網咖老闆娘陳美莉與她6歲的兒子哲哲陳屍住處。（圖／記者陳豐德翻攝）



記者陳豐德／綜合報導

台南純樸的新化小鎮2003年間爆發母子雙屍命案，媽媽屍體遭侮辱侵犯外，年僅6歲的兒子還吊死在衣櫥橫桿上，由於找不到關鍵跡證，兇手劉華崑躲藏許久才被追緝到案，判死後至今仍未伏法；時任新化分局刑事組長吳金龍於Podcast節目《我在案發現場》指出，當時的楊副分局長不願帶著遺憾退休，在他的建議之下重返現場採集汗斑、精液斑才在百日偵破。

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2003年8月13日上課時間，與祖父母同住的國中二年級康小妹妹準備出門，但一早沒見到會準備好早餐的母親，撥打電話也無人接聽，納悶的她前往母親及弟弟住處，發現4樓大門遭反鎖、屋內無人回應，她趕緊告訴爺爺奶奶，並找來鎖匠及鄰居協助開門，入屋後打開浴室卻見到35歲的母親陳美莉躺在浴缸，頭還浸泡在水中，怎麼呼救都沒有反應。

眾人一時間驚呆，猜想陳女是不是意外溺昏，馬上找來救護人員試圖急救，但急救過程中發現陳女手、腳都被綁住，嘴巴內還被塞了絲巾，早就已經氣絕多時，便通報警方到場進行採證。

刑事組長吳金龍趕抵後與家屬一同找尋男童哲哲（化名）下落，原本還猜想他應當是躲起來了，但越找越不對勁，直到打開衣櫥後眾人見到驚悚一幕，哲哲被吊掛在衣櫥橫桿之內，除雙手被反綁外，舌頭長吐、大小便失禁，脖子綁著的就是他平時最愛抱著睡覺的小被被。

▼陳女浸泡在浴缸積水之中，家屬急忙通泡救護人員到場。（圖／記者陳豐德翻攝）



警方封鎖現場後針對死者背景調查，發現康家屬於小康家境，爺爺買下案發地點該處蓋了一棟四樓透天厝，原先經營餐廳。康姓丈夫接手改做正火的網咖生意，因故結束營業後這才轉往大陸經商，陳美莉原本跟著丈夫一同前往大陸，將基礎打穩後考量到哲哲準備上小學，在案發前20天才回到台灣來，與兒子同住在透天厝四樓。

丈夫接獲死訊後趕回台灣，說他們沒有欠債，更沒有與人發生口角，怎樣都想不到為什麼妻小會在住家內遭殺害。警方成立「０八一三專案」後刑事幹員不放棄任何可能，由於陳女手上的金鍊子還在、家具沒有翻動跡象，財物清點起初沒發現損失，直到後來發現錢包內的鈔票不翼而飛，才朝向入室強盜方向偵辦。

由於案發現場有親屬、警消、葬儀社等多人進入過，跡證已經被嚴重破壞，儘管採集每個出入過的鞋印排除，仍未發現可用跡證；此外警方認為現場恐怕已經被兇手刻意湮滅證據，從門把到地板都清理得乾乾淨淨，奪命毛巾上兇手留下的DNA太少，可疑指紋也不完整，無法比對出涉案對象。

▼母子倆平時就睡在和室房間內。（圖／記者陳豐德翻攝）



不過鑑識人員有在床上意外發現一塊陳女使用過的衛生棉護墊，棉被上還有照到幾滴精液斑，由於垃圾桶內還有找到幾個衛生紙團裏頭有精液，衛生紙經採驗後確定是丈夫的DNA型別。關鍵在陳女陳屍的浴室馬桶水箱蓋上發現了一把水果刀，雖然沒有血跡反應，不過刀頭有撬擊痕跡，刀柄處有採集到足量的DNA，可惜經比對資料庫內並無符合對象。

在哲哲陳屍的衣櫃內，還有採集到一塊上臂形狀的汗斑，長度約有20公分，警方研判是兇手作案時不小心印下。當時吳金龍以自身比對了一下，驚覺兇手身高比自己高上許多，哪怕請178公分的小隊長來測量比對，仍與汗斑高度有些距離，因此大膽判斷兇手高度在180公分以上。

經法醫解剖後，發現陳女顏面、口腔內有多數小點狀出血，嘴唇內側還有裂傷，頸部、手肘、膝蓋也都有瘀傷，但蝶竇內沒有過量積水等狀況，判斷她生前有遭受外力緊勒重壓，是死亡後屍體才被移到浴缸內，浸泡在水中，下體未發現有血跡，或遭受異物侵入的痕跡。至於哲哲也發現與母親一樣有重壓痕，死因是頸部遭不固定形狀絞勒，導致窒息死亡。

▼浴室內有找到一把水果刀成為日後破案重要跡證。（圖／記者陳豐德翻攝）



當時此密母子雙屍命案偵辦上陷入極大困難，警方期盼能透過DNA線索突破，由於研判是熟人犯案，因此將願意配合的網咖常客、員工、鄰居陸續帶回來採驗、按指紋，並將新化地區當地的不良分子全面普查，專案小組前後共採集了500多人，並比對出陳女閨密的DNA序列與刀子上的序列是相同的，由於DNA約有萬分之一的重複可能，加上閨密並無異狀，警方只好列為可疑人物加強管控。

案發3個月後的一次關鍵採證中，鑑識人員將棉被上原本認為也是丈夫的3塊精液斑剪下，送交刑事局比對，發現有2塊的確是康姓丈夫的DNA，但其中一塊竟比對出與資料庫中的劉華崑相符，專案人員趕緊調出劉男資料，發現身高185公分的他因竊盜案才被採驗檢體，且還曾在陳女開設的網咖擔任員工，案發後他聲稱要到高雄岡山工作，因此遲遲沒有配合採集DNA檢體。

由於劉男竊盜案未到案遭通緝，當時已經被永康警方逮捕，並入監執行當中。警方風風火火借提劉華崑問訊，並拿出跡證質問他是否犯下此案，起初劉男口風相當緊，直到檢方再次訊問時他才坦承因入室竊盜失風，才會冷血將母子倆殺害，以防自己身分暴露。

▼劉華崑喜愛遊玩線上遊戲「天堂」，並替網咖老闆娘練等、打虛寶賺取費用。（圖／記者陳豐德翻攝）



警方調查，陳美莉在透天厝經營網咖期間，劉男曾是該店員工，由於陳女喜愛玩當時正紅的線上遊戲《天堂》，加上劉男技術嫻熟，便會請他代打自己帳號，離職後無所事事的劉華崑以此為收入來源之一，只要打到虛擬寶物，陳女就會依販賣價格換算報酬給劉男。

8月12日晚間11時許雙方約同交易，陳女將裝備賣掉抽成的3千元拿給他，劉華崑見到皮夾內還有一疊鈔票竟心起歹念，深夜潛入透天厝從3樓找到一把水果刀，撬開了前往四樓的前門，並將水果刀放在口袋之內，於客廳中翻箱倒櫃長達30分鐘。

找不到值錢物的他心有不甘，如廁時順手就將水果刀放在馬桶水箱上，隨後見到老闆娘所住的和式房間燈是亮的，他悄悄躲在門後觀看，發現母子倆都在房內，而哲哲已然熟睡。

陳美莉打開房門瞬間，劉男趁隙用手肘勒住陳女脖子，將她壓制在地板上、塞住嘴巴並綁住手腳，確認老闆娘無力反抗後開始在房內搜刮，抽走皮夾內的7千元現金，不料此時哲哲突然醒轉，由於劉男在網咖任職時期與哲哲時常碰面，他也趕緊將哲哲綑綁後塞住嘴巴。

▼劉華崑半夜潛入透天厝失風竟殘忍殺害母子倆。（圖／記者陳豐德翻攝）



劉華崑持續搜尋屋內許久都沒發現其他財物，直到再次返回和室時，目睹陳女已經掙脫綑綁，正試著撥打電話求救，惱怒的他萌生殺意上前阻止，聽到陳女大叫後心一狠就緊勒住她的頸部，並拿衣物強壓口、鼻，等到陳女沒有掙扎後才慢慢鬆手。

最令人髮指的是，老闆娘倒地十多分鐘沒有動彈，劉男當時認為她已經死亡，趁屍體還是溫熱時竟將上衣拉起舔吻，再褪去褲子指侵下體，一邊在旁手淫，也是因為這樣床上才會發現衛生棉及精液斑，最後將屍體抱至浴缸，放水淹過陳女的頭部，確保她必定死亡。

回到房間看到眼睛瞪得大大的哲哲，劉華崑說自己當下天人交戰，雖覺得殺害無辜稚子心存不忍，但如果不殺，之後警方追查又會被供出，幾經思索之下惡魔佔了上風，他將哲哲平時抱著睡覺的小被被套住他的頸部，打成圓圈後用力拉起，綁在衣櫥的橫桿上，活活將年僅6歲大的哲哲吊死，仔細清理犯案現場後才離去。

▼劉男殺害老闆娘後還變態辱屍，令家屬髮指。（圖／記者陳豐德翻攝）



「陳女是存活時遭性侵？」此問題為審理時一大重點，雖然驗屍報告內死者下體沒找到血跡、異物侵入痕跡，不過法醫也解釋以手指侵入有可能是不會產生血跡的，法官最後考量，老闆娘當時已然鬆脫，常理來說如被性侵會有激烈反抗動作，因此認定老闆娘遭指侵時已經死亡，劉男所犯的是侮辱屍體罪。

法官最後認為，劉華崑雖然坦承大部分犯行，犯後態度算是良好，但是殺害母子惡性重大，犯罪手段殘暴令人髮指，已經達到「眾人皆曰可殺，欲求其生而不可得」的地步，依照強盜殺人以及殺人罪判他2個死刑，侮辱屍體部分則判處2年徒刑；2005年最高法院駁回上訴死刑確定，至今仍關押在台南看守所。

死者陳女父親有乩身體質，案發當天一早還不知死訊的他，突然在田裡起乩，一路跳回家中神明桌前唸道：「出事了，家裡出了大事！100天內若不能破案就是警方不足，若能在百日偵破就代表警察厲害，如果超過100天就得靠神明的神力」。正當家人不知所以時，不久後就接到了女兒以及外孫的陳屍在住家之內的慘訊。

▼母子倆下葬後墳頭草整片枯死，民間謠傳是含冤不甘才有此異相。（圖／記者陳豐德翻攝）



此外案發2個月時案件仍未突破，民間就傳聞因為母子倆冤氣太重，下葬後墳頭草竟然種不活，整片枯死。當地種植草皮的人員說，已經做了幾十年、照顧過一千多座墳墓，從未見過此等離奇狀況，草皮頂多會有部分枯黃，絕不會像母子的墳墓一般；撿骨師趕到場一看，說這就是死者心有不甘，怨氣太重才會反映在墳頭草上。

說巧不巧剛好當日正好是案發第100天，借訊時劉華崑坦言已經3、4天沒有睡覺，都睜著眼睛直到天明，因為只要眼睛一閉上，就會見到母子來索命，刑事組長吳金龍說「百日破案代表警察努力、神明加持都剛好足夠，沒有誰勝誰負」。

家屬於墳前上香告知後，兩名死者的墳墓不久後便長出綠草，冥冥之中亡者似乎也對沉冤得以昭雪感到欣慰。

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►母子密室雙屍2／代練「天堂」賺不夠 他殘殺網咖老闆娘母子辱屍

►母子密室雙屍3／含冤入葬墳頭全枯 百日破案上香後驚見綠草

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▼就在破案後不久被害人墳頭就長出了綠草。（圖／記者陳豐德翻攝）

