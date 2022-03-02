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蘇貞昌接見拜登特使團「點名中國」　團結讓侵略者不敢輕舉妄動

▲▼行政院長蘇貞昌2日下午與美國總統拜登特使團會談。（圖／記者陳家祥攝）

▲行政院長蘇貞昌2日下午與美國總統拜登特使團會談。（圖／記者陳家祥攝，下同）

記者陳家祥／台北報導

美國總統拜登（Joe Biden）指派前參謀首長聯席會議主席穆倫（Michael Glenn Mullen）率團訪台，2日下午拜會行政院長蘇貞昌。蘇在致詞時說，在俄羅斯侵入烏克蘭的此時此刻，拜登總統指派代表團前來台灣，讓我們感到非常窩心。他強調，相信雙方能從各方面交流，如何堅守自由民主普世價值，以及該如何團結合作，「才能讓極權獨裁、武力侵略他國的國家領導者，尤其我們旁邊中國的領導者，不敢輕舉妄動」。

蘇貞昌說，看到俄羅斯入侵烏克蘭，正是一個威權體制國家對鄰國的侵略，有許多人把這種情況比喻為中國對台灣也有可能採取行動，所以國人有不同的看法，拜登總統在此時派遣訪團的各位貴賓來台灣，給國人很清楚、很強烈的，感到美國拜登總統、兩黨對於台美關係堅若磐石的深刻印象。同時也讓我們感覺到，美國重視台灣、重視區域和平，維持台海穩定的決心和努力。

「台灣不只是在經濟發展上非常亮眼，在全球的生產鏈上，像晶片的供應非常重要。」蘇貞昌表示，台灣在蔡總統領導下，舉國團結一致，向新冠肺炎這樣的疫情，全球有超過3億人確診、近600萬人死亡的此時此刻，周邊國家每天有幾萬人確診或很嚴重的疫情，台灣卻能夠維持非常穩定，確診病例一天本土病例才2個，我們都能維持正常的生活、如常運作，經濟成績更是近11年來最高。

蘇貞昌指出，台灣好不容易在最近的30天內，許多權威機構所發表，台灣不只是防疫成功經濟亮眼，而且在民主成熟、經濟自由，都在世界國家中名列前茅，這次蔡總統的有力領導、國人團結合作，具體展現的成果。

▲▼蘇貞昌接見拜登特使團。（圖／記者陳家祥攝）

接著蘇貞昌還特別提到，台灣因為自由民主開放，所以有不同政黨，在國會也有不同政黨的國會議員，會發表不同的意見，這也代表台灣一部分人的想法、看法。「像昨天我在國會答詢時，國防部長站在我旁邊，就有國民黨立委以香港回歸中國、以烏克蘭的狀況，說戰爭很可怕、中國很強、美國不會幫助，台灣力量不夠，我們為什麼要戰爭？我們有沒有能力？」

蘇貞昌說，但看到烏克蘭79歲的老奶奶拿著木槍要保衛國家，烏克蘭的體育明星特別跑回國、選美皇后脫掉比基尼衣服穿上軍裝，全國要保衛國家的決心，「一定因為他們有這種決心捍衛自己的國家，感動了世界讓大家幫忙」。

「我們一定要先自助而後人助。」蘇貞昌說，國會議員也提到戰爭的可怕，但他特別以邱吉爾首相對張伯倫前首相說，「在屈辱跟戰爭選擇屈辱，但是屈辱過後還是要面對戰爭」，蔡總統展現高度的自我防衛決心，國防部還特別成立全民動員署，「一定要展現堅強防衛自己國家的決心，跟我們同樣堅守民主自由價值的國家才會幫忙我們」。

蘇貞昌表示，拜登總統派遣穆倫主席代表團抵達台灣就可以看出，美國重視台灣的重要，第一時間我們的朋友、美國都來展現態度，相信接下來的交換意見更能夠從各方面知道，大家如何一起堅守自由民主普世價值，以及自由民主的一方應該如何團結合作，才能讓極權獨裁、強力用武力侵略他國的國家領導者，尤其我們旁邊中國的領導者，不敢輕舉妄動。

▲▼行政院長蘇貞昌2日下午與美國總統拜登特使團會談。（圖／記者陳家祥攝）

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