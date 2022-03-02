拜登五人團來訪為哪樁？　沈富雄曝關鍵：台灣還不能大聲嚷嚷

▲美國總統拜登訪問團專機抵台。（圖／攝影中心攝）



記者杜冠霖／台北報導

俄羅斯以武力入侵烏克蘭掀起全球關注，而中國也藉此強化對台認知作戰，國內特定人士更操作「美國棄台論」。美國總統拜登（Joe Biden）1日派遣重量級訪團來台，對此，立委沈富雄表示，前日本首相安倍晉三曾說對台策略要戰略清晰，「5人代表團的到來，可能醞釀著朝此方向進一步，就看他們到日本後見了哪些人。」

本次拜登訪團，由美國前參謀首長聯席會議主席穆倫（Mike Mullen）率領，成員方面包括：前國防部政策次長傅洛依（Michèle A. Flournoy）、前白宮副國安顧問歐蘇莉文（Meghan L. O'Sullivan）、前白宮國安會亞洲事務資深主任葛林（Michael Green）及前白宮國安會亞洲事務資深主任麥艾文（Evan S. Medeiros）。

對於5人團來台動機，沈富雄分析指出，兩天一夜，宛如蜻蜓點水，如此就能安定人心，也未免太自覺良好。他認為，美國也非要傳訊給習近平，因為習沒有要動；更非傳訊給蔡英文，蔡也沒有那麼擔心。

沈富雄表示，所以拜登有可能想藉代表團的訪台，彌補他處理烏克蘭危機的無能，「那邊拖泥帶水，這邊斬釘截鐵，心理上會好過一些，但不必如此大費周章。」

沈富雄分析，西方在烏克蘭危機中所突顯的最大弱點，就是烏一再要進北約，北約不敢接納，後來事發，拜登只有一再聲稱不出兵，其他諸國也都按兵不動，大惡棍可以為所欲為，文明世界不能師出無名，這就是「戰略模糊」的最大弱點。

沈富雄表示，現在白俄恐怕要出兵了，北約依然束手無策，難道要烏克蘭既抗俄國又抗白俄嗎？「唯一解決之道，即刻接受烏克蘭為北約會員國，然後名正言順地好好幹一架。」

另外，安倍晉三日前表示，對台安全的維護要「戰略清晰」，對此，沈富雄說，過去不少人認為「戰略模糊」對台有利，因為讓北京摸不清美國的上限就不會輕易對台動手，由烏克蘭的教訓看來，這是大錯特錯。

沈富雄指出，「戰略清晰」後，台灣人就不用一天到晚問兩個問題：第一、老共打來，美國會不會出兵？第二、美國如果出兵，台灣要撐幾天，美軍才到，「雖然多數台灣人都認為美國一定出兵，心裡又沒那麼篤定，烏克蘭的孤立無援更加深一層疑慮。」

沈富雄表示，「戰略清晰」化不能由台灣開口，必須美、日主動，台灣更不能大聲嚷嚷，敗事有餘，「5人代表團的到來，可能醞釀著朝此方向進一步，就看他們到日本後見了哪些人。」