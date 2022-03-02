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農地違章2萬家未納管！環團籲政府「堅守320」爆：廠商找立委拖延

▲▼農地違章2萬家未納管！環團籲政府「堅守320」爆：廠商找立委拖延。（圖／地球公民基金會提供）

▲農地違章仍有2萬家未納管。（圖／地球公民基金會提供，下同）

記者許展溢／台北報導

《工廠管理輔導法》（工輔法），農地違章工廠申請納管期限將於3月20日屆滿，地球公民基金會今（2日）提到，目前全台4.5萬家2016年5月20日前既有農地違章工廠，2.3萬家已進入納管程序，但還有2萬多家未申請納管，喊話政府應做到「堅守320期限」，並「不放寬」。

地球公民基金會表示，2010年起修正工輔法開放納管，2014年、2019年二度展延納管期限，至今長達12年時間，這些廠商已是第三次被給予就地合法機會，卻仍舊高達一半在賭政府不會認真執法。

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▲▼農地違章2萬家未納管！環團籲政府「堅守320」爆：廠商找立委拖延。（圖／地球公民基金會提供）

▲環團表示，有廠商詢問納管法規問題，一直在找立委、議員拖延。

地球公民基金會山林國土組蔡佳昇研究員說，地球公民自2018年以來不斷收到各地違章工廠破壞周遭居民生活品質的陳情，計有上百通電話、50多封email以及20封紙本信件。加上2020年3月，地球公民因此與g0v.tw台灣零時政府共同開發「農地違章工廠回報系統」，將近兩年以來收到1500件以上的農地違建回報，這上千個回報案件背後都是在地居民長期生活在廢水、空污、臭味與噪音下的無奈求救。

地球公民基金會山林國土組賴沛蓮研究員指出，工輔法就地合法大門再開，本就難以規管的污染問題將持續惡化，除受害民眾陳情，也收到許多廠商詢問納管法規問題，從電子郵件提供的截圖裏，有「我們其實也一直在找立委找議員去拖延 ......」、「我左邊的鄰居和我右邊的鄰居都斷電了冒冷汗」、「沒想到玩這麼硬」等對話，發現廠商、地主之間都在觀望政府是否有所作為。

▲▼農地違章2萬家未納管！環團籲政府「堅守320」爆：廠商找立委拖延。（圖／地球公民基金會提供）

▲地球公民基金會希望政府堅守320期限，別再放寬了。

地球公民基金會最後此出以下4大訴求：

1、 行政院應堅守320期限，不放寬既有低污染納管期限，不放寬農產業群聚地區認定標準。

2、經濟部應於2022年4月公開所有已知未納管工廠名稱、地址、產業別、位置圖。

3、 地方政府審查納管資料SOP應一致，勿枉勿縱 。

4、 地方政府應增加審查與稽查人力，以因應320後斷水斷電案件數量。

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