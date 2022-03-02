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打造優質下山漁港　黃偉哲邀請全國民眾七股潟湖遊樂去

▲下山漁港鄰近龍山宮廟廣場、黃昭堂紀念公園、黑面琵鷺賞鳥區及鹽博物館等遊憩據點，再加上搭乘娛樂漁筏遊潟湖、烤鮮蚵體驗，是親子旅遊的好選擇。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲下山漁港鄰近龍山宮廟廣場、黃昭堂紀念公園、黑面琵鷺賞鳥區及鹽博物館等遊憩據點，再加上搭乘娛樂漁筏遊潟湖、烤鮮蚵體驗，是親子旅遊的好選擇。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市長黃偉哲打造七股區唯一的下山漁港，辦理改善南岸碼頭工程及魚市場重建工程，總經費4826萬元，漁港所長周瓈朝全力推動生態觀光旅遊。

▲下山漁港鄰近龍山宮廟廣場、黃昭堂紀念公園、黑面琵鷺賞鳥區及鹽博物館等遊憩據點，再加上搭乘娛樂漁筏遊潟湖、烤鮮蚵體驗，是親子旅遊的好選擇。（圖／記者林悅翻攝，下同）

漁港所長周瓈朝強調，下山漁港具備多功能觀光景點，鄰近七股潟湖，為當地生態旅遊重要景點，期盼透過港區環境改善及嚴謹防疫措施，仍能促進漁港及周邊經濟繁榮發展。改善漁港環境及便利民眾觀光。

市長黃偉哲表示，近年來，船筏遊潟湖觀光活動興起，七股潟湖是300多年前的臺江內海遺跡，面積約1600公頃，擁有豐富的自然與生態資源，使得下山漁港成為台南重要生態旅遊據點之一。

▲下山漁港鄰近龍山宮廟廣場、黃昭堂紀念公園、黑面琵鷺賞鳥區及鹽博物館等遊憩據點，再加上搭乘娛樂漁筏遊潟湖、烤鮮蚵體驗，是親子旅遊的好選擇。（圖／記者林悅翻攝，下同）

據了解，沿省道台17線轉縣道176西行即可抵達下山漁港，2022年1月漁船筏設籍數82艘，港區邊皆為魚塭，深處內陸漁塭排水道內，進出港航道約3公里，出海作業極為不便，但因是距離七股潟湖最近的漁港，且漁產及生態豐富，除為當地漁民經濟來源之所繋外，亦為生態旅遊的重要景點。

▲下山漁港鄰近龍山宮廟廣場、黃昭堂紀念公園、黑面琵鷺賞鳥區及鹽博物館等遊憩據點，再加上搭乘娛樂漁筏遊潟湖、烤鮮蚵體驗，是親子旅遊的好選擇。（圖／記者林悅翻攝，下同）

漁港及近海管理所所長周瓈朝說，下山漁港現有3家遊船業者、漁筏數6艘，搭船時間需洽業者（永順：7873036、龍山：7871511、龍亨：0955-059258），遊船行程來回約1.5小時，從下山漁港出發，途經七股潟湖至網仔寮沙洲，在經驗豐富的導覽員介紹下，可以沿途欣賞蚵棚、紅樹林等景觀，也能巧遇白鷺鷥、招潮蟹，亦可遠眺沙洲及國勝燈塔。網仔寮沙洲以木麻黃為主構成防風林，是觀察濱海植物及沙丘地形極佳景點，退潮的時候可以在沙灘上看到成群覓食的和尚蟹，海風輕撫、欣賞不同於陸地上的美麗風光。

▲下山漁港鄰近龍山宮廟廣場、黃昭堂紀念公園、黑面琵鷺賞鳥區及鹽博物館等遊憩據點，再加上搭乘娛樂漁筏遊潟湖、烤鮮蚵體驗，是親子旅遊的好選擇。（圖／記者林悅翻攝，下同）

農業局長李建裕表示，近年來生態旅遊風潮盛行，下山漁港具備多功能觀光景點，鄰近有龍山宮廟廣場、黃昭堂紀念公園、黑面琵鷺賞鳥區及鹽博物館等遊憩據點，再加上搭乘娛樂漁筏遊潟湖、烤鮮蚵體驗，是親子旅遊的好選擇，歡迎民眾一起來體驗不一樣的漁村風光，遊樂之餘仍別忘維持防疫好習慣。

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