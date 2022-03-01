台南濕地保育獲內政部評定特優　黃偉哲：市府團隊努力的成果

▲台南市政府執行濕地保育經營管理有成，內政部辦理濕地保育成果評鑑中，共獲一案特優等及三案優等，農業局率員向黃偉哲市長獻獎。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市政府執行濕地保育經營管理有成，內政部辦理濕地保育成果評鑑中，共獲一案特優等及三案優等，成果斐然；其中二仁溪流域濕地的保育表現亮眼獲得特優，學甲濕地及北門地區雙春濕地地景亦在本次評鑑中獲優等肯定。

農業局帶領國立成功大學水工試驗所、台灣濕地保護聯盟及台南市生態保育學會等計畫執行團隊，於1日市政會議，將所獲獎牌獻給黃偉哲市長，黃偉哲市長表示，這份成果是市府團隊及在地學校與NGO團體長期以來共同努力所獲得。

農業局長李建裕表示，台南濕地類型多元，有全台唯二的國際級重要濕地及六處國家級重要濕地，具備得天獨厚的自然條件及生態資源，市府對於轄內生態保育相當重視。除了例行經營管理外，也希望濕地生態保育概念能夠橫向連結，並串聯地方經濟發展及生態保育，使在地民眾也能夠認同保育工作，共同為環境盡一分心力，響應里山倡議，達成永續發展的目標。

農業局指出，濕地生態若能善加運用，結合地方產業發展休閒旅遊，可以讓其功能更加多元化，為地方帶來旅遊人潮，同時為地方產業帶來商機。未來將更努力進行濕地保育及棲地優化，並將生產、生活、生態結合，除了營造更好的生態環境，同時也藉濕地旅遊為地方產業增加市場，帶動地方發展，藉由利用生態系統服務價值達成永續發展目標。