黃偉哲陷「線民案」風暴　林建南力挺：未經證實的指控令人心寒

▲民進黨台南市中西北區議員參選人林建南（左）指出，林佳龍與羅文嘉等人，只因為一個繪聲繪影的假說，而丟出如此未經證實的指控，實在是令人心寒。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

台南市長黃偉哲在民進黨提名連任參選的關鍵時刻，遭正國會掌門人林佳龍及民進黨前秘書長羅文嘉，質疑指控黃偉哲「線民案」，民進黨台南市中西北區議員參選人林建南除力挺黃偉哲施政政績外，並指出林佳龍與羅文嘉等人，只因為一個繪聲繪影的假說，而丟出如此未經證實的指控，實在是令人心寒。

林建南指出，白色恐怖時期，有許多學生被吸收為線民，當時被偵蒐的黨外對象，如今許多已成為民進黨的要角，自從爆出線民案導致立委黃國書表態辭職之後，民進黨內也一直風聲鶴唳，唯恐當時的摯友、戰鬥夥伴，可能是當時的「抓耙仔」。

而民進黨即將在中執會擬通過徵召台南市現任市長連任提名參選人之際，有關台南市長黃偉哲捲入「線民案」傳言日盛，正國會掌門人林佳龍在選對會宣稱代表野百合世代提出質疑，而民進黨前秘書長羅文嘉也向友人透露，他當初就是黃偉哲主要的監控對象。

對此，台南市中西北區議員參選人林建南指出，前台中市長林佳龍及民進黨前秘書長羅文嘉均為黨內要角，在政界亦是有其地位的一員，其言論或指控都是許多人關注的議題，盼望他們所公開談及的言論，都要經過審慎的思考也必須要相關事證，不然只會成為親痛仇快的把柄。

林建南更表示，黃偉哲市長不僅施政民調高達80％，其任內在台灣農產品經歷中國抵制時，更是拚了命的南北奔波，不只親自上購物台推廣給全國民眾，也為了可以打通更多外銷通路，緊密聯繫友邦，為了大台南市的發展盡心盡力。而林佳龍與羅文嘉等人，只因為一個繪聲繪影的假說，而丟出如此未經證實的指控，實在是令人心寒。

林建南指出，大台南的都市的發展，正在弦上，市政是持續進行的步驟，千萬不可因為一些無謂的流言，影響「幸福台南」的前進與實踐。