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快訊／七大加碼券「未使用率」排行曝光　地方創生券竟高達96%

▲▼立法院 民進黨立委許智傑、邱志偉、林楚茵召開「趕快領用加碼券！各大部會需宣導！」記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

▲民進黨立委許智傑、邱志偉、林楚茵召開「趕快領用加碼券！各大部會需宣導！」記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

記者林銘翰／台北報導

民進黨立委許智傑2日表示，去年10月陸續啟用的七大加碼券，使用至今已經超過4個月，使用率卻均未過半，更有部分加碼券高達九成未使用，各部會應提醒民眾記得領券、趕快使用，無論是再推出回饋加碼活動或是加強宣導力道，只要能鼓勵民眾領券、用券就應該大力推行。

民進黨立委許智傑、邱志偉、林楚茵2日上午在立法院召開「趕快領用加碼券！各大部會需宣導！」記者會，並邀請文化部、原民會、客委會、國發會、教育部體育署、交通部觀光局等單位列席。

許智傑說明，自去年10月起陸續啟用的七大加碼券，迄今已經超過4個月，使用率卻均未過半，更有部分加碼券高達九成未使用，原先預期農曆年間使用率會快速提升，最後卻僅提升約10%左右，進步幅度緩慢。

許智傑指出，表現欠佳的前三名，分別是地方創生券（待使用率96%）、i原券（待使用率87%）以及動滋券（待使用率75%），他從加碼券政策招募適用店家時，就開始緊盯各部會進度，並要求部會擴大加碼券可使用店家數，就是為了避免讓民眾抽到加碼券後，卻覺得很難用。

許智傑說，如今這些加碼券的待使用率高達八、九成，背後所反映的就是民眾認為難用、不知道要去哪裡用，距離使用期限只剩下2個月左右的時間，各部會應思考如何提高民眾領券率，並且鼓勵民眾使用加碼券消費，避免政策成效不彰。

邱志偉指出，地方創生券的使用期限將於4月底截止，國發會務必在最後期間加強宣傳力道，例如以簡訊方式提醒「已中籤，但忘了用」的民眾記得使用，另外也可考慮發起第三度加碼，刺激民眾用券意願，以拉高地方創生券的使用率。

林楚茵則舉例，以動滋券來說，此次改為不能在運動用品店使用，導致民眾使用意願降低，目前待使用率仍高達75%，相比要綁定台灣PAY的i原券跟地方創生券，動滋券是所有直接可以使用票券中表現最不佳的，顯示體育署推行政策時未考量民眾實際需求。

許智傑認為，加碼券使用率過低有三大原因，分別為使用方式複雜須下載App；使用通路過少導致不好用，以及民眾領取後因為沒有提醒而忘記使用。此次盤點各部會加碼券使用情形，除了提醒民眾要記得領券、趕快使用，也希望相關部會再加把勁。

許智傑強調，無論是再推出回饋加碼活動或是加強宣導力道，只要能鼓勵民眾領券、用券就應該大力推行，才能讓加碼券的政策美意能充分發揮，以刺激消費、進一步提升紓困振興的效益。

▼民進黨立委許智傑盤點七大加碼券使用狀況，其中地方創生券超過九成未使用。（圖／許智傑辦公室提供）

▲▼民進黨立委許智傑盤點七大加碼券使用狀況，其中地方創生券超過九成未使用。（圖／許智傑辦公室提供）

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