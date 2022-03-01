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換烏克蘭國旗聲援反「被祖」　鍾佳濱轟：社群平台變獨裁者幫兇

▲▼民進黨立委林楚茵、郭國文、鍾佳濱今天上午舉行「全球反侵略、社群平台勿淪為獨裁者幫兇，臉書應公開審查機制」連署聲明記者會。（圖／鍾佳濱國會辦公室提供）

▲「社群平台勿淪為獨裁者幫兇，臉書應公開審查機制」連署聲明記者會。（圖／鍾佳濱國會辦公室提供）

記者呂晏慈／台北報導

烏克蘭情勢緊張，近期PPT創辦人杜奕瑾將臉書顯示圖換成烏克蘭國旗，卻被Facebook審查禁止，引發外界對於該平台的抨擊。民進黨立委鍾佳濱1日舉行記者會抨擊，近期社群平台充斥「烏克蘭政府屠殺平民」等假訊息，但臉書放任假消息流竄，同時又審查使用者立場；民進黨立委林楚茵則說，應該要求平台公開演算數據，不能放任平台自訂遊戲規則，否則就是放任它成為商業巨獸。

民進黨立委林楚茵、郭國文、鍾佳濱今天上午舉行「全球反侵略、社群平台勿淪為獨裁者幫兇，臉書應公開審查機制」連署聲明記者會，呼籲國家通訊傳播委員會（NCC）應加速推動「數位通訊傳播服務法」上路，並將「社群平台審查程序透明化」列為首要目標。

鍾佳濱指出，近年來許多類似臉書的數位社群平台，面對社會要求打擊假消息時，往往只是兩手一攤，宣稱對於使用者傳播內容無從查證，以致於假消息到處流竄，例如2018年選戰期間「美濃香蕉倒地上」、「整車鳳梨倒水庫」，造成台灣農產品價格崩盤；近來誤信俄羅斯侵略者謊言，社群平台上充斥「烏克蘭政府屠殺平民」等假訊息，更讓散佈者藉贊助牟利，相對於放任假消息流竄，平台業者卻對使用者言論自由範疇的聲明主張進行立場審查，事後又不公布審查標準，僅是推辭給其他使用者檢舉，因此民間協會才會展開連署，要求社群平台公開審查程序。

台灣永社代表、律師黃帝穎表示，杜奕瑾將Facebook顯示圖換成烏克蘭國旗，居然被臉書審查禁止，Facebook的審查機制到底是什麼？美國已有判決要求臉書公開審查標準，並完善使用者救濟程序，台灣在這方面已然落後世界各國，企業固然有他的社會責任，政府更有義務運用公權力去督促業者，進而確保台灣人民的言論自由。

郭國文表示，Facebook是影響到民眾的認知與價值觀的重要平台，但隨著演算法一再改變，使用者只能去「迎合」臉書的計算方式，例如近期他貼出香港紀錄片「時代革命」貼文被降觸及，先前因討論疫情、罵中國或是加密貨幣也被鎖住帳號，顯然臉書已達管制言論的狀況。

郭國文認為，臉書透過基礎建設營運卻限制民眾言論與接收資訊，形成一個「國中之國」來影響民眾認知，即將成立的數位發展部應該有所作為，不管是針對假訊息上的防範，還有在臉書演算法上的公開透明，都是重要課題。

林楚茵表示，相關部會應要求數位平台兼具公益性、公平性兩原則。首先，無論電視、廣播或平面媒體都要具公益性，而社群平台也屬於大眾傳播媒介，不能置外於法律，未來的數位發展部或NCC必須修法適度限制；再者，社群平台如臉書、Youtube都有商業收費，有經濟消費行為就要符合市場公平性，否則會成為壟斷市場，並提醒公平會要站在消費者的立場，要求平台公開演算數據，不能放任平台自訂遊戲規則，否則就是放任它成為商業巨獸。

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