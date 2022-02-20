許智傑支持調查處分黃郁婷　「杜絕國手表現媚中行為」

▲競速滑冰好手黃郁婷。（圖／路透）



記者林銘翰／台北報導

台灣競速滑冰選手黃郁婷日前參加北京冬奧時，上傳身穿中國隊服練習影片，引發爭議，行院長蘇貞昌要求調查不當言行，並為適當處分。民進黨立委許智傑20日表示，他支持行政院依法進行調查，希望以後可以杜絕國手表現媚中的行為。

黃郁婷參加第24屆北京冬季奧林匹克運動會前，在個人社群媒體貼出練習影片，被發現身穿印有China字樣的中國隊服，引發爭議。行政院發言人羅秉成19日晚間說明，國家代表隊成員應謹言慎行，蘇貞昌已要求調查黃郁婷的不當言行，並為適當處分。

許智傑20日受訪時表示，自己在基層的確接到很多不滿的聲音，大家認為國手代表國家、領台灣的補助，若國手已經有傷害台灣國際形象的言論和行為，他支持行政院依法進行調查，希望以後可以杜絕國手表現媚中的行為。

另外，北京冬奧台灣代表團總領隊陳士魁19日也說，針對黃郁婷惹出的爭議風波，預計在4月冬奧檢討會議中進行詳細討論，決定是否懲處與如何懲處，卻遭外界質疑動作太慢。

對此，許智傑則認為，現在才2月，若拖到4月才處理，民怨可能會怪政府效率不彰而延燒，他認為應該盡快處理，也趕快讓爭議告個段落，避免中共繼續用挑撥離間的方式影響我國民心，並且強力要求體育署等主管機關要更積極處理。