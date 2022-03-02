快訊／14天教召野營吃什麼？　國防部：野炊、口糧、加熱餐盒多元規劃

記者杜冠霖／台北報導

國防部2日召開「新制教召」記者會，今年首度教召14天試行驗證，由三軍及後備指揮部，採局部方式實施，合計1.5萬人；並實施野營課程，國防部表示，教召宿營將結合戰術位置實況，食勤的規劃則採多元方式，包括野炊、口糧、加熱式餐盒部分都已經納入相關規劃，同步驗證整個後勤的支援能量。

對於外界質疑國軍炊事車不夠，可能影響野營伙食規劃，國防部表示，此次教召是首次執行，一定還有很多地方需要調整，會把每次所得的經驗作滾動式修正。

國防部表示，教召宿營結合戰術位置實況，採露營、宿營方式實施，食勤的規劃則採多元方式，包括野炊、口糧、加熱式餐盒部分都已經納入相關規劃，同步驗證整個後勤的支援能量。

國防部表示，今年第1季接訓單位計陸軍206旅3營、257旅4營、203旅砲兵營、空軍3聯隊3營1連及海軍陸戰新訓旅1營等5個單位，年度召訓計24個營、1個連，合計1萬5000餘人，並於第4季檢討試行成效。

國防部指出，為有效恢復後備軍人戰鬥技能，調增教育召集訓練天數與戰訓強度，配合訓期調整，增加編制武器射擊次數、彈藥數量及戰鬥教練時數，以強化射擊技能、幹部指揮及作戰應處能力；另考量課程延續性，召訓期間不休假，每日施訓10小時(含夜間2小時)，合計訓練136小時。

▼陸軍已規劃後備動員教召的部隊將實施野外宿營。（圖／中華民國陸軍）

