兄弟檔同入最硬教召！　里長媽媽霸氣不怕：這是義務跟責任

▲里長陳月花兩個兒子同時接獲教召令。（圖／翻攝陳月花臉書）



記者陳家祥／台北報導

史上最硬教召5日上路，召集令時間從原本的5到7天延長至14天，全程合計訓練136小時，首梯預計18日結束教召離營。本次有一對相差3歲的兄弟檔，恰巧被編入同梯召員，儘管依規定家屬可以申請1位緩召，但他們擔任里長的母親陳月花說，「這是他們的義務跟責任」，希望他們經過嚴格訓練，身體更强壯，愛國愛家更成熟懂事。

桃園區寶安里長陳月花5日在臉書表示，今天送家中2位寶貝兒子到蘆竹報到「史上最硬教召」14天，很多人告訴她家裡同時2位教召，可以申請1位去教召，「我說不用，這是他們的義務跟責任，年輕人要接受軍事磨練，才能成長保衛國家」，希望他們在這次14天嚴格訓練，身體更强壯，愛國愛家更成熟懂事。

由於此次教召改為單次14天、過程不休假，被外界稱為史上最硬教召，因此有不少家長、家屬或伴侶等，來到營區外目送召員入營，現場有情侶相擁淚別，也有母親不捨孩子。

根據國防部規畫，新制教召14天沒有休假，每天都有10小時的訓練課程，其中包含2的小時的夜間訓練，全程合計訓練136小時，行軍結合戰鬥教練、射擊訓練、野外宿營和夜間教練，夜間教練以編制武器為主，形成一個循環，每一次行軍時程在2至4天，將行軍至少10公里以上。

國防部也提醒，召員報到時要記得攜帶召集令、身分證、退伍令、健保卡和私章，同時因應疫情期間，提醒召員備妥相關資料，包括疫苗接種證明和小黃卡；召員的數位迷彩上衣、褲都會由國防部提供，目前庫存都沒有問題，至於內衣、內褲、毛巾和襪子，都會撥發3件，召員基本上不需要額外帶自己的衣服。