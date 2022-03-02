14天教召新制正式上路！　召員手機納管、野外行軍至少10公里

記者杜冠霖／台北報導

國防部2日召開「新制教召」記者會，今年首度教召14天試行驗證，規劃於第1至3季，由三軍及後備指揮部，採局部方式實施，合計1.5萬人；國防部也表示，召員手機將列管，行軍課程里程數至少10公里以上。

對於手機相關的規定，國防部表示，召員相關的管制及要求跟常備部隊一樣，手機在召員報到後會造冊實施列管，定點、定時開放使用，以連為單位，每一天晚上19-20、21-22開放使用，對重要事項實施聯繫，所有的管制都有一定程序，也行之已年，並沒有太大問題。

對於手機沒電狀況，國防部指出，施訓單位都會準備相關延長線，請召員帶所屬充電器，每天開放時間使用，操課時間也會設置在安官桌周邊，讓召員充電。

國防部表示，行軍結合戰鬥教練、射擊訓練、野外宿營跟夜間教練，夜間教練以編制武器課程為主，形成一個循環，每一次行軍時程在2-4天，里程數至少在10公里以上。

國防部指出，一般性的服裝，包含數位式迷彩上衣、褲都由國防部提供，庫存也都沒有問題，有關消耗性服裝，包含內衣、內褲、毛巾、襪子會撥發3件，基本上召員都不需要帶自己的衣物。

國防部表示，今年第1季接訓單位計陸軍206旅3營、257旅4營、203旅砲兵營、空軍3聯隊3營1連及海軍陸戰新訓旅1營等5個單位，年度召訓計24個營、1個連，合計1萬5000餘人，並於第4季檢討試行成效。

國防部指出，為有效恢復後備軍人戰鬥技能，調增教育召集訓練天數與戰訓強度，配合訓期調整，增加編制武器射擊次數、彈藥數量及戰鬥教練時數，以強化射擊技能、幹部指揮及作戰應處能力；另考量課程延續性，召訓期間不休假，每日施訓10小時(含夜間2小時)，合計訓練136小時。

▼新制14天教召完整操課表曝光。（圖／國防部提供）

