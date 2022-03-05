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最硬教召今報到　召員不捨孕妻緊抱一歲兒：沒人照顧他們

▲▼教召新制首梯報到。（圖／記者宋良義攝）

▲教召新制首梯報到。（圖／記者宋良義攝，下同）

實習記者張鈞量／台北報導

國防部今年起推動「1年1訓、1次14天」新制教召，首梯後備軍人5日報到入營，對於接獲新制教召的感想，教召員有的無奈、有的擔心家人，對這次新制中的野營、天數還課程，都顯得有些緊張。一位召員報到時就抱著1歲兒，依依不捨的跟孕妻道別，很擔心妻兒沒人照顧。

召員受訪時表示，有發現跟以往的教召規定不同，包括天數、野營等的課程改變，至於課表跟以往是否有不同，他則表示，「目前沒看過，但是有聽說蠻嚴的」，之前接的教召沒有聽說的那麼嚴，不知道現在的課表跟之前的課表差多少。

針對接到教召的感想，李姓召員表示有點緊張、也相當不捨家人，尤其是剛滿一歲半的孩子，「退伍久了，再回來還是會有點緊張，我退伍以來這次算第一次教召」、「會想家，小孩還小，我老婆第二胎也快生了，沒人照顧他們，現在這樣子也不好照顧他們，而且小孩現在才一歲半」。

另一名女友陪同前往的教召員則表現得相當無奈，於受訪時表示，「就收到了也沒辦法啊」、「也沒辦法改變什麼，畢竟上面規定的也沒辦法」、「蠻嘔的，不想再回去了」。

▼14天史上最硬教召新制今上路，許多親友都陪同報到，心中萬分不捨。（圖／記者宋良義攝）

▲▼14天教召新制今上路，許多家屬陪同報到，心中萬分不捨。（圖／記者宋良義攝）

▲▼教召新制首梯報到。（圖／記者宋良義攝）

▲▼教召新制首梯報到。（圖／記者宋良義攝）

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