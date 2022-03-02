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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

14天這樣操！新制教召兩星期不休假　操課規劃、必帶小物一次看

▲▼漢光演習,陸軍特戰指揮部,國軍官兵,反空機降作戰演練,當兵,阿兵哥,役男,志願役,服兵役,募兵制,徵兵制,教召,特戰官兵。（圖／記者李毓康攝）

▲國軍今年將試辦為期14天的新制教召，預計將有1.5萬名後備軍人適用。（示意圖／記者李毓康攝）

記者杜冠霖／台北報導

國防部2日召開「新制教召」記者會，今年首度教召14天試行驗證，規劃於第1至3季，由三軍及後備指揮部，採局部方式實施，合計1.5萬人；此次教召被稱作「史上最硬教召」，《東森新媒體ETtoday》也特別整理了課程規劃以及召員必備小物。

兩星期不斷電、每天操10小時

國防部指出，為有效恢復後備軍人戰鬥技能，調增教育召集訓練天數與戰訓強度，配合訓期調整，增加編制武器射擊次數、彈藥數量及戰鬥教練時數，以強化射擊技能、幹部指揮及作戰應處能力；另考量課程延續性，召訓期間不休假，每日施訓10小時(含夜間2小時)，合計訓練136小時。

手機規定

對於手機相關的規定，國防部表示，召員相關的管制及要求跟常備部隊一樣，手機在召員報到後會造冊實施列管，定點、定時開放使用，以連為單位，每天晚上19-20、21-22時開放使用，對重要事項實施聯繫，所有的管制都有一定程序，也行之已年，並沒有太大問題。

若手機有沒電狀況，國防部指出，施訓單位都會準備相關延長線，請召員帶所屬充電器，每天開放時間使用，操課時間也會設置在安官桌周邊，讓召員充電。

必備物品

根據國防部規定，召員報到時要攜帶召集令、國民身分證、退伍令、健保卡及私章。且報到時嚴禁穿短褲、涼拖鞋，並禁止攜帶具有政治立場的宣傳品、酒精飲料、檳榔、刀具及違反《槍砲彈藥管制條例》之物品。

根據召員此次收到的教育召集令，此次還要攜帶疫苗接種黃卡（施打兩劑）、行動電源、個人所需藥品、足夠盥洗用具、手電筒等，若有需求可加帶保暖衣物。

攜帶衣物

國防部指出，一般性的服裝，包含數位式迷彩上衣、褲都由國防部提供，庫存也都沒有問題，有關消耗性服裝，包含內衣、內褲、毛巾、襪子會撥發3件，基本上召員都不需要帶自己的衣物。

行軍里程數

國防部表示，行軍結合戰鬥教練、射擊訓練、野外宿營跟夜間教練，夜間教練以編制武器課程為主，形成一個循環，每一次行軍時程在2-4天，里程數至少在10公里以上。

野營炊食

國防部表示，教召宿營結合戰術位置實況，採露營、宿營方式實施，食勤的規劃則採多元方式，包括野炊、口糧、加熱式餐盒部分都已經納入相關規劃，同步驗證整個後勤的支援能量。

對於外界質疑國軍炊事車不夠，國防部表示，此次教召是首次執行，一定還有很多地方需要調整，會把每次所得的經驗作滾動式修正。

召員編制

國防部表示，今年第1季接訓單位計陸軍206旅3營、257旅4營、203旅砲兵營、空軍3聯隊3營1連及海軍陸戰新訓旅1營等5個單位，年度召訓計24個營、1個連，合計1萬5000餘人，並於第4季檢討試行成效。

課程規劃

在課程區分方面，包括「部隊報到與法治教育等一般課程」、「專業專長複訓與鑑測」、「編制武器射擊與連以下戰鬥教練」、「營戰備任務訓練」及「裝備保養與解召」等五個階段，各項課程按程序、步驟、要領，落實各項訓練安全風險管控及防疫規定，並貫徹「處處皆戰場，時時都訓練」之指導，以達就地動員與作戰及保家、保鄉、保產之目標。

▲▼新制14天教召完整操課表曝光。（圖／國防部提供）

▲▼新制14天教召完整操課表曝光。（圖／國防部提供）

▲▼新制14天教召完整操課表曝光。（圖／國防部提供）

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