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快訊／史上最硬14天教召操課課表曝光　每天日夜操滿10小時

▲▼國防部全民防衛動員署動員管理處處長俞文鎮少將。（圖／國防部直播）

▲國防部全民防衛動員署動員管理處處長俞文鎮少將。（圖／國防部直播）

記者陶本和／台北報導

國防部2日召開「新制教召」記者會，今年首度教召14天試行驗證，規劃於第1至3季，由三軍及後備指揮部，採局部方式實施，合計1.5萬人；同時，國防部也宣布教召人員每天日夜10小時操課的完整課表。

國防部表示，今年第1季接訓單位計陸軍206旅3營、257旅4營、203旅砲兵營、空軍3聯隊3營1連及海軍陸戰新訓旅1營等5個單位，年度召訓計24個營、1個連，合計1萬5000餘人，並於第4季檢討試行成效。

國防部指出，為有效恢復後備軍人戰鬥技能，調增教育召集訓練天數與戰訓強度，配合訓期調整，增加編制武器射擊次數、彈藥數量及戰鬥教練時數，以強化射擊技能、幹部指揮及作戰應處能力；另考量課程延續性，召訓期間不休假，每日施訓10小時(含夜間2小時)，合計訓練136小時。

國防部表示，第1天結合戰術位置報到，續於周邊地區施訓，磨練戰場狀況應處，並依所在縣市後備軍人資料庫，採輻射選員及不跨作戰區之原則，選充各梯次召員，俾加速編成時效。

在課程區分方面，包括「部隊報到與法治教育等一般課程」、「專業專長複訓與鑑測」、「編制武器射擊與連以下戰鬥教練」、「營戰備任務訓練」及「裝備保養與解召」等五個階段，各項課程按程序、步驟、要領，落實各項訓練安全風險管控及防疫規定，並貫徹「處處皆戰場，時時都訓練」之指導，以達就地動員與作戰及保家、保鄉、保產之目標。

▲▼新制14天教召完整操課表曝光。（圖／國防部提供）

▲▼新制14天教召完整操課表曝光。（圖／國防部提供）

▲▼新制14天教召完整操課表曝光。（圖／國防部提供）

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