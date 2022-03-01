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慈濟計畫援助烏克蘭難民！證嚴看逃難人潮感慨：不知哪裡是終站

▲▼烏克蘭逃難潮。（圖／達志影像／美聯社）

▲烏克蘭逃難潮令人不忍心。（圖／達志影像／美聯社）

記者林育綾／台北報導

俄烏戰火延燒，了躲避戰火，烏克蘭人民攜家帶眷往境外避難，慈濟基金會證嚴法師不忍苦難，叮嚀人人能發揮愛心，凝聚善念消弭災難；慈濟基金會亦積極尋求管道，已著手籌集物資，希望以人道援助精神在波蘭提供急難救助發放物資，援助烏克蘭難民，協助他們安身、安心。

▲▼ 慈濟計畫援助烏克蘭。（圖／慈濟提供）

▲慈濟計畫援助烏克蘭。（圖／慈濟提供）

根據聯合國統計，俄羅斯自2月24日入侵烏克蘭截28日為止，5天來已經造成平民102人死亡、304人受傷，約50萬人逃離烏克蘭。 證嚴法師提到，「看他們逃難，有的揹著幼小的孩子，手牽著小孩子，大的還要跟著抱比較小的。總而言之，這樣攜家帶眷，一大家人在人潮中逃難，不知哪裡是終站，能停歇下來的地方？」也在志工早會呼籲，人人用真誠的心來祈禱，祈禱天下平安，祈禱人人心平氣和，「唯有人心平靜和氣，這人禍才能平息。」

▲▼烏克蘭逃難潮。（圖／路透）

▲烏克蘭逃難潮，許多人攜家帶眷。（圖／路透）

▲▼烏克蘭逃難潮。（圖／達志影像／美聯社）

▲許多人在人潮中逃難，不知哪裡是終站。（圖／達志影像／美聯社）

慈濟慈善基金會執行長顏博文表示，從敘利亞到阿富汗，慈濟基金會對戰亂國家均秉持人道主義的立場伸出援手，進行難民援助，這次也同樣會統合全球的慈濟人的管道和資源，盡快展開難民援助行動。

據悉，烏克蘭難民一半以上都逃往鄰國波蘭，而留在烏克蘭國內的民眾，則有數百萬民，包含弱勢族群與長者被迫擠在地鐵站等防空設施內， 以躲避空襲。

慈濟基金會目前已連繫波蘭當地和歐洲臨近的慈濟志工與愛心人士，籌集難民所需生活、醫療用品、毛毯、食物等緊急物資，提供給邊界或波蘭境內的難民。未來再視局勢發展，評估後續人道援助行動，也期待大家共同發揮愛心，一起關懷逃離家園的難民。

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