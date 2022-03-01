　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
軍武 焦點 台灣 大陸 國際 軍聞社

蘇紫雲呼籲台灣應放棄「重文輕武」心態　把國防預算排在第一位

▲▼國軍本週於屏東九鵬地區實施飛彈射擊。（圖／國防部提供）

▲目前政府預算排名，國防預算只排第三位。（圖／國防部提供）

記者林彥臣／綜合報導

俄羅斯侵略烏克蘭相當引發台灣人的關注，軍事專家蘇紫雲就呼籲，台灣應該要放棄「重文輕武」的心態，政府的支出應該將軍事預算排在第一位，才能夠展現保衛國家的決心。

蘇紫雲在政論節目《鄭知道了》提到，台灣比烏克蘭算是幸運一點，烏克蘭是陸地戰場，連步兵都可以走路過去，但台灣是海空戰場，敵方要入侵還要集結上船、上飛機在渡海，但是最重要的是應該要放棄「重文輕武」的心態。

蘇紫雲說，台灣現在的政府支出，第一是社福預算、第二是教育、第三是國防，難怪別人會質疑，政府到底有沒有保衛國家的決心。

▲▼民進黨立委劉世芳、王定宇與淡江大學整合戰略科技中心執行長蘇紫雲5日召開記者會，指出境外網軍介入台灣選舉，台灣恐陷國安危機 。（圖／記者歐昶廷攝）

▲蘇紫雲（右）認為，台灣應該要改變「重文輕武」的政治、社會文化。（圖／記者歐昶廷攝）

蘇紫雲指出，1996年台灣的GDP是2962億美元，國防支出是80億，台灣現在GDP是7000多億美元，但是國防預算只有120億，從1996年到現在，台灣的GDP成長將近200%，但是國防預算只增加1.5倍，這樣到底有沒有決心保護自己？

蘇紫雲說，要展現決心「錢拿出來」，從烏克蘭的啟示可以了解，台灣比烏克蘭幸運，但是也應該要把政治文化、社會文化以及役期調整，把這些事情與社會溝通，這才是最重要的。

 ►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天熱門話題聊不完

►到烏來四季山妍泡湯，每人450元有找！

ET快訊
住3年「退租乾淨到發亮」　萬人見照片跪了！
放下武器就愛愛！辣妹誘惑俄羅斯兵　自願「獻身」救戰爭
NEXON創辦人金正宙逝世　年僅54歲
迪士尼祭1招「制裁俄羅斯」　網笑諷：在耍寶？
澤倫斯基靠「打電話」救烏克蘭！一天聯絡14元首　堅持感動歐洲
獨／BMW i8鏟休旅慘況曝！　30歲車主「考慮不修了」
快訊／川普政府前國務卿蓬佩奧明抵台　蔡英文頒特種大綬景星勳章

分享給朋友：

追蹤我們：

請按讚支持ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 軍武最新 全站最新

蘇紫雲呼籲台灣應放棄「重文輕武」心態　把國防預算排在第一位

徵兵呼聲持續上升！　邱國正：募兵制起碼4年以上　戰力絕對勝以往

烏國用TB2無人機「轟炸俄軍」　羅正方曝：台灣關鍵機種將問世

他率領「車臣殺人機器」出戰：隨時可為普丁而死！曾躲過5次暗殺

陸想奪台「作夢比較快」　他預言共軍下場：沉沒在台灣海峽

烏克蘭「蛇島」飆罵俄軍士兵可能還活著　疑淪為戰俘

俄羅斯「核三位一體」進入戰備狀態　連太平洋艦隊也加入

台灣人有多關心烏克蘭被侵略？　PTT「軍武板」人氣衝上第2

女生也要！他支持「徵兵制或延長軍事訓練1年」　留言一面倒

被炮彈擊中！烏6歲女童不治　醫流淚搶救罵普丁：渾蛋去死

烏克蘭人民返國保衛家園！　自願熱血參戰：老鼠才逃跑

點燃「狗狗煙火」沒有鞭炮聲 屁股冒長長一條...網友傻眼

貓主子沒顧店反而抓破紙箱　店員氣噗噗理論：你媽媽咧？

比店員還狂！high弟幫姊慶生　站椅上邀全店唱歌「一起處刑」

俄羅斯裝甲部隊慘被當街殲滅　士兵撇軍車狂逃！慘烈畫面曝

《魷魚遊戲》李政宰.鄭好娟美國奪視帝后　「激動到說不出話」..她樂喊：我要吃泡麵！

24小時爆改車子→露營車宿　胡子買不到零件自己動手DIY

粗心女到維修中心換保護貼　看錯桌子！手機撲通進魚缸

高雄輕軌又被撞！　車頭飾板毀損「要價破百萬」

蘇紫雲呼籲台灣應放棄「重文輕武」心態　把國防預算排在第一位

徵兵呼聲持續上升！　邱國正：募兵制起碼4年以上　戰力絕對勝以往

烏國用TB2無人機「轟炸俄軍」　羅正方曝：台灣關鍵機種將問世

他率領「車臣殺人機器」出戰：隨時可為普丁而死！曾躲過5次暗殺

陸想奪台「作夢比較快」　他預言共軍下場：沉沒在台灣海峽

烏克蘭「蛇島」飆罵俄軍士兵可能還活著　疑淪為戰俘

俄羅斯「核三位一體」進入戰備狀態　連太平洋艦隊也加入

台灣人有多關心烏克蘭被侵略？　PTT「軍武板」人氣衝上第2

女生也要！他支持「徵兵制或延長軍事訓練1年」　留言一面倒

又有人棄養！「嘉縣比特犬」連假被丟路邊　頭大臉萌狂搖尾巴撒嬌

一盒打造澄澈大眼！春季最新「輕盈系眼影盤」集合

台中市獲中央補助1.5億　豐原葫蘆墩公園將擁水岸綠園道

男友嫌下面臭！她長癬癢爆…還「流出起司醬」　醫見1習慣傻眼了

漫威暗黑英雄《魔比斯》俄羅斯不上映！　導演讚傑瑞德雷托天選之人

精選10本3月號日雜：眼周美顏器、史努比手錶豪華附錄錯過買不到

開南大學辦理兒童課後照顧服務人員　專業訓練課程

慘遭宮刑又被戴綠帽　連晨翔地上打滾一分鐘拿到角色

台鋼加入中職有挑戰　餅總：起步比味全龍辛苦

南韓電腦遊戲公司NEXON創辦人金正宙逝世！　年僅54歲

38秒狂轟26槍！短褲妹嚇到跳起 「以為放鞭炮」淡定撥髮繼續自拍

軍武熱門新聞

陸想奪台作夢較快　他預言下場：沉沒在台灣海峽

他率領車臣殺人機器出戰：隨時可為普丁而死！

俄羅斯「核三位一體」進入戰備狀態

烏國用無人機「轟炸俄軍」　羅正方曝：台灣關鍵機種將問世

女生也要　他支持「徵兵制或延長軍事訓練1年」

烏克蘭蛇島飆罵俄軍士兵可能還活著　疑淪為戰俘

台灣人有多關心烏克蘭被侵略？PTT軍武板人氣衝上第2

烏克蘭撐2天台灣開戰撐多久？　網：說空襲打爛一律軍盲

車臣殺戮小隊集結烏克蘭森林　人手一份高官名單

徵兵呼聲持續上升　邱國正仍態度保留　原因與這點有關

莫斯科御林軍激戰烏守軍 網友貼俄坦克被毀、士兵慘死畫面

烏克蘭男童遭彈片削斷手　150烏軍投降

中國曾簽署提供核保護傘協定　9年後看著烏克蘭挨打

飛彈射過來　台灣哪個縣市安全？

更多熱門

相關新聞

澤倫斯基靠打電話救烏克蘭！精神感動歐洲

澤倫斯基靠打電話救烏克蘭！精神感動歐洲

烏克蘭持續面對來自俄羅斯的全面侵略，不過烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）卻冷靜地留守首都基輔，帶領國內軍民抵抗俄軍、同時在歐洲與西方社會掀起輿論戰，只透過一支手機就改變局勢，西方社會同意擴大對俄羅斯祭出制裁措施、德國同意向烏克蘭軍售。英媒指出，澤倫斯基光是一天內就與14國領導人通電話。

烏克蘭台生道歉坦承發表不當言論

烏克蘭台生道歉坦承發表不當言論

俄將持續進攻烏克蘭「直到達成目標」

俄將持續進攻烏克蘭「直到達成目標」

迪士尼祭1招「制裁俄羅斯」　網笑諷：在耍寶？

迪士尼祭1招「制裁俄羅斯」　網笑諷：在耍寶？

全民撐前線　俄國踢到烏克蘭鐵板

全民撐前線　俄國踢到烏克蘭鐵板

關鍵字：

俄羅斯烏克蘭俄烏衝突烏克蘭危機軍武台灣軍武

讀者迴響

熱門新聞

台南外籍女大生失蹤！警36小時追查：已接60客人

贈烏克蘭醫療物資！網見1細節驚「台灣虧大了」

快看車牌！對中3數字玩樂園只要299元

談判剛結束！基輔巨大爆炸、警笛狂響

瑞士將制裁俄羅斯　凍結普丁資產

登SAG視后遇外媒無禮提問！鄭好娟霸氣回應

文山女埋伏已婚男「砍到命危」　妻崩潰痛哭

莉婭認了小三上位成正宮！

明變天降10℃！2波冷空氣接力　下波更低溫雨區曝

牙醫師遭小三捅胸亡　妻驚知真相崩潰痛哭

歐盟覺醒團結抗俄！歐官員曝關鍵轉捩點

俄軍狂轟烏第2大城　死屍遍地畫面曝

今起口罩令放寬「7場合免戴」　6大鬆綁措施一次看　

陸外交部：台灣不關日本的事

單身姊想拿「妹婿的保險套」借精生子　妹點頭OK

更多

最夯影音

更多
被炮彈擊中！烏6歲女童不治　醫流淚搶救罵普丁：渾蛋去死

被炮彈擊中！烏6歲女童不治　醫流淚搶救罵普丁：渾蛋去死
烏克蘭人民返國保衛家園！　自願熱血參戰：老鼠才逃跑

烏克蘭人民返國保衛家園！　自願熱血參戰：老鼠才逃跑

點燃「狗狗煙火」沒有鞭炮聲 屁股冒長長一條...網友傻眼

點燃「狗狗煙火」沒有鞭炮聲 屁股冒長長一條...網友傻眼

貓主子沒顧店反而抓破紙箱　店員氣噗噗理論：你媽媽咧？

貓主子沒顧店反而抓破紙箱　店員氣噗噗理論：你媽媽咧？

比店員還狂！high弟幫姊慶生　站椅上邀全店唱歌「一起處刑」

比店員還狂！high弟幫姊慶生　站椅上邀全店唱歌「一起處刑」

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【毛孩】情人節滿額贈好禮

【毛孩】情人節滿額贈好禮

白色情人節到來！毛毛商城即日起消費滿1199，就送美國在台協會獨家購物袋，馬上搶！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面