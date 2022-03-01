蘇紫雲呼籲台灣應放棄「重文輕武」心態　把國防預算排在第一位

▲目前政府預算排名，國防預算只排第三位。（圖／國防部提供）



記者林彥臣／綜合報導

俄羅斯侵略烏克蘭相當引發台灣人的關注，軍事專家蘇紫雲就呼籲，台灣應該要放棄「重文輕武」的心態，政府的支出應該將軍事預算排在第一位，才能夠展現保衛國家的決心。

蘇紫雲在政論節目《鄭知道了》提到，台灣比烏克蘭算是幸運一點，烏克蘭是陸地戰場，連步兵都可以走路過去，但台灣是海空戰場，敵方要入侵還要集結上船、上飛機在渡海，但是最重要的是應該要放棄「重文輕武」的心態。

蘇紫雲說，台灣現在的政府支出，第一是社福預算、第二是教育、第三是國防，難怪別人會質疑，政府到底有沒有保衛國家的決心。

▲蘇紫雲（右）認為，台灣應該要改變「重文輕武」的政治、社會文化。（圖／記者歐昶廷攝）



蘇紫雲指出，1996年台灣的GDP是2962億美元，國防支出是80億，台灣現在GDP是7000多億美元，但是國防預算只有120億，從1996年到現在，台灣的GDP成長將近200%，但是國防預算只增加1.5倍，這樣到底有沒有決心保護自己？

蘇紫雲說，要展現決心「錢拿出來」，從烏克蘭的啟示可以了解，台灣比烏克蘭幸運，但是也應該要把政治文化、社會文化以及役期調整，把這些事情與社會溝通，這才是最重要的。

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