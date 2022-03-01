遭控性騷女雇員　空軍打專線申訴...參謀官偽填意見「滿意」挨告

▲1名軍人申訴遭不當檢舉性騷擾，卻突然被告知已對申訴處理結果回答「滿意」。（示意圖／達志）

記者劉昌松／台北報導

前空軍黎姓少校參謀官，前年接獲1名男性同袍申訴，抱怨自己遭無端指控涉嫌性騷擾，黎姓少校卻在沒有親自回覆同袍的情況下，在申訴單上偽填同袍對處理結果感到「滿意」，事件爆發後，黎姓少校坦承因為同袍被控性騷擾案調查還沒出爐，他只是先填寫預作準備，台北地檢署1日依偽造文書等罪嫌，處分緩起訴。

2020年間，空軍總部1名約聘的女職員檢舉，遭1名軍人性騷擾，軍方展開調查的同時，被檢舉的軍人也深感委屈，打軍方1985專線申訴自己心中不平，同時為自己喊冤，申訴案件轉回空軍，由現已對休的黎姓少校參謀官受理。

提出申訴的軍人見申訴遲遲沒有下文，持續循管道了解處理進度，得到的回覆竟是申訴單上記載當事人感到「滿意」，這名軍人覺得自己被耍了，憤而再申訴，由台北憲兵隊展開調查。

黎姓少校坦承，自己的確沒有和申訴人聯繫，他本想等到申訴人被控性騷擾案件調查有結果了，再來處理，他只是預先在申訴單據上，填寫相關文字，等真的聯繫申訴人結案後，可直接往上陳報，檢察官訊後考量黎姓少校沒有前科，且坦承犯行，犯後態度良好，給予緩起訴處分1年，條件是繳庫7萬元。