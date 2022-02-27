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女大生失戀...媽媽的朋友幫開導　強壓在床噁問：不想跟我做？

▲▼ 。（示意圖／達志影像）

▲小慧遭母親友人胡男摸胸、性侵未遂，以手腳奮力抵抗。（示意圖／達志影像）

記者白珈陽／台中報導

女大生小慧（化名）與男友分手心情不佳，母親因出國委請已有女友的友人胡男代為開導，未料胡男竟大白天在豆漿店對小慧摸胸、觸碰大腿內側及下體，又把她帶回女友住處性侵未遂，一審依強制性交未遂將胡判刑1年10月，違反性騷擾部分判4月，得易科罰金；胡男提起上訴，台中高分院合議庭認上訴無理由，予以駁回。強制性交未遂部分，可上訴。

判決書指出，胡男跟小慧的母親是朋友，胡男有女友。2019年12月間小慧跟男友分手，當時小慧母親在國外，便請胡男開導小慧。胡男與小慧相約在豆漿店吃早餐，但胡男趁著小慧傾訴感情問題時，以右手觸碰她的胸部，起初小慧認為胡是不小心碰到，不以為意，而隨後胡男卻再次用右手觸碰她大腿內側及下體，她才驚覺有異，用手將胡男揮開，胡這才停手。

吃完早餐後，胡男騎機車載小慧離開店家，途中小慧稱感冒身體不適，胡將她載往藥局買藥，並假借休息為由，將小慧帶到女友租屋處，未料才剛進門，胡突然轉身雙手抱住小慧的頭強吻，小慧將他推開，胡又進而將小慧撲倒在床，經小慧手腳並用抗拒胡男，胡始停止動作，並說「感冒吃完藥好好休息，不會再弄妳。」

但小慧躺到床上休息時，胡男竟又強行將她壓制在床，並伸手欲脫去小慧褲子、衣服，小慧奮力反抗並哭泣，胡才罷手，隨後質問「所以你不想跟我做愛？」，她回稱「我不想」，胡又說「對不起，但是我喜歡你，想佔有你」等語。小慧回家後，以通訊軟體向母親及友人哭訴胡的惡劣行徑，並報警處理。

事後小慧母親傳訊息責備胡男「哥你是長輩、你怎麼可以對被害人做出這種事呢？」、「原來這世界就是這麼醜陋！我無法諒解你！」，也傳訊給胡男女友「我也一直相信你們！我竟然引蛇入洞，讓胡哥欺負我女兒」「真是禽獸不如，嘴巴說一套，做的又是一套…爛人一個這種人你也愛他」等語，但沒多久胡及女友臉書就關閉，無法繼續聯繫。

二審開庭時，胡否認犯行，辯稱「我不承認性騷擾、性侵，根本都沒有這些事實，是因為友人說她女兒剛跟男朋友分手，心情難過，請我安撫她，所以我就安撫她，我有跟小蘋去豆漿店，因為她說還沒有吃早餐、肚子餓，但是我沒有摸她，也沒有不小心碰到她，我在豆漿店只有安撫、拍拍她的肩膀，叫她不要哭了。之後去友人租屋處，因為她說感冒不舒服想要睡一下，我說我有感冒藥，妳吃了可以去我家休息一下。我搞不清楚她為什麼要告我」。法官不採信，予以判刑。

合議庭審酌，胡的犯罪動機、目的是為逞個人私慾，即對被害人性騷擾及強制性交未遂行為，顯不尊重她身體自主權利及心裡感受，且犯後否認犯行，無有愧色，致被害人身心受有創傷，迄今未與被害人和解及賠償損害，予以判刑。

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