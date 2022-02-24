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性騷女助理被懲戒丟鐵飯碗　法官不甘退休金縮水提告吞敗

▲▼台北高等行政法院。（圖／翻攝自台北高等行政法院官網）

▲台北高等行政法院外觀。（圖／翻攝自台北高等行政法院官網）

記者黃哲民／台北報導

台北高等行政法院前法官陳鴻斌因被認定任內對所屬女助理性騷擾，經司法院職務法庭判決免除法官職務確定，並轉任職等較低的司法事務官，陳鴻斌雖搶快退休、依法官身分領取退休金，仍被追繳回差額400多萬元，陳鴻斌提起行政訴訟，主張司法院派他轉任司法事務官的處分違反比例原則，台北高等行政法院今判他全部敗訴。

判決理由指出，陳鴻斌是因擔任法官期間，言行不檢、情節重大，而被職務法庭判決「免除法官職務、轉任法官以外之其他職務」，且職務法庭是依《法官法》審理法官、檢察官懲戒案件的專屬法庭，判決一經宣示就確定，直接改變國家與被告之間的特別任用關係。

北高行判決指出，職務法庭判決陳鴻斌「轉任法官以外之其他職務」，但沒明指應轉任什麼具體職務，而是由司法院本於整體人事權的行使、考量《法院組織法》規定及法院業務需要，在可供轉任的司法事務官、觀護人、公證人與公設辯護人等職務中，選擇最適合陳鴻斌轉任的司法事務官。

▲司法院外觀▼。（圖／記者屠惠剛攝）

▲司法院外觀。（資料照／記者屠惠剛攝）

據悉，陳鴻斌現年67歲，擔任法官逾25年，已具有文官最高的簡任14職等資格，他被判決免除法官職務時，月薪約16萬元，轉任司法事務官將驟減到約10萬元，計算退休金更會大幅縮水，陳鴻斌退休後仍提起本件行政訴訟主因，就是認為被降調薦任9職等的司法事務官，使退休金幾乎腰斬，違反比例原則。

北高行判決指出，司法事務官的工作為襄助法官，辦理非審判核心事務，適合陳鴻斌轉任，雖然主任司法事務官職等可升至簡任10職等，但陳鴻斌的狀況不適任主管職務，司法院本案對陳鴻斌的人事派令於法有據，判陳鴻斌敗訴。

本案源於陳鴻斌擔任台北高等行政法院法官時，於2012年對一位女助理多次藉故摸手、摟抱或撩撥頭髮，甚至在自己車內強吻對方，2013年持續糾纏女方，更警告女方「若跑去和有婦之夫約會，我是不會原諒妳」等語。

此事在法院內部傳開，陳鴻斌被移送法官評鑑，被認定利用職權對部屬不當肢體碰觸和言語糾纏，不適任法官，經司法院移送監察院彈劾，再移送職務法庭，2016年10月被判決免除法官職務。

陳鴻斌在司法院將他轉任司法事務官的人令送達前搶快辦妥退休，以法官身分領到高額退休金，陳鴻斌並向職務法庭提起再審，一度獲輕判罰薪一年約216萬元了事，經監察院提起第二次再審，職務法庭2019年維持免除陳鴻斌法官職務的判決確定。

陳鴻斌被司法院發函依司法事務官身分退休計算的溢領退休金，共繳回400多萬元。而第一次再審輕判陳鴻斌的職務法庭法官陳志祥，因在判決公布前，8次接受媒體採訪，宣稱陳鴻斌與受害女助理是「婚外情未遂」，被依言行不當為由移送法官評鑑，最後由司法院對他做出「警告」的職務監督處分，陳志祥已轉任律師。

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