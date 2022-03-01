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土地糾紛敗訴　台南數學老師寫歌指控司法不公

▲劉清田因為一件土地買賣糾紛，與幾十年好友對簿公堂，劉清田指控檢察官疑似竄改筆錄，隱藏對被告不利之事證，劉清田自己編詞寫歌，抗議司法不公。（圖／記者林悅翻攝）

▲劉清田因為一件土地買賣糾紛，與幾十年好友對簿公堂，劉清田指控檢察官疑似隱藏對被告不利之事證，劉清田自己編詞寫歌，抗議司法不公。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

創辦快樂3秒數學及1秒讀心術的數學老師劉清田，因一件土地買賣糾紛，與幾十年好友對簿公堂，劉清田指控檢察官及法官不採對他有利證據，導致案件不起訴，劉清田更指控檢察官疑隱藏對被告不利之事證，劉清田自己編詞寫歌，嚴正抗議司法不公。

劉清田拿著麥克風，激昂地唱出滿腔的憤慨，他控訴台南地檢署2位檢察官，沒有公正偵查犯罪、聽信被告的胡扯瞎掰、疑隱藏對被告不利的證詞…等諸多罪狀。劉清田指控至少有6項對被告不利的關鍵證詞，都被檢察官拿掉，所以他才編詞寫歌，將對兩位檢察官的控訴，唱給世人聽他的心聲與不平。

劉清田表示，2016年8月，透過仲介以1億1千2百萬元，買下安南區1塊面積12482坪的土地，欲規劃興建數學博物館，當時要向銀行貸款7成，銀行要求找營業額較高的企業，他請有30年交情的好朋友幫忙，將出資人及買方變更為對方。未料因「借名登記」，竟讓幾十年的好友疑似起了貪念，他最後委任律師向對方提告侵占罪及背信罪，劉清田表示，開庭十幾次，對方完全提不出證人，作證土地是對方所購買的，而他則有10位證人出庭作證，證明土地是他買的。

劉清田說他的告訴被檢察官裁定不起訴處分，劉清田委任律師聲請再議；台南高分檢署發回續查，但南檢另一名檢察官再度裁定不起訴處分，他聲請再議即被台南高分署駁回再議，他再提聲請交付審判再遭駁回。

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