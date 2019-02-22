　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
社會 社會焦點 保障人權

警察治安民調滿意度達77.5％　相信司法公正卻僅21.9%

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲警察治安民調滿意度達77.5％　相信司法公正卻僅21.9%％。（圖／記者柳名耕翻攝）
▲民眾對於警察維護治安工作的滿意度在2018年達到新高，來到77.5%。（圖／記者柳名耕翻攝）

記者柳名耕／台北報導

國立中正大學犯罪研究中心針對2018年的治安議題進行電訪調查，發現有91%的民眾對於住家周邊安全感到滿意，民眾對於「警察維護治安工作」的滿意度來到77.5%，但僅有21.9%的民眾認為法官會公平公正地審理司法案件，還有80.9%的民眾不滿意司改會所推動的司法改革。

中正大學犯研中心22日召開「107年全年度臺灣民眾對司法與犯罪防制滿意度之調查研究」由中正大學犯防系犯罪研究中心主任楊士隆、副召集人犯防系教授鄭瑞隆、犯防系教授許華孚主持，內容囊括整體治安滿意度、警察維護治安滿意度、檢察官犯罪偵查表現、司法公平公正滿意度等相關的電話民調，共訪問全台1802位民眾，有95%的信心水準、抽樣誤差最大為正負2.31%。

調查發現，有91.3%的民眾對於「住家與社區治安狀況的觀感」感到滿意，比起上一期成長約2.4%，為歷年最高；對於「警察維護治安工作」的滿意度則是高達77.5%，也是歷年來最好的滿意度；同時也有87.8%的民眾認為應該要提升警消的福利以及待遇。

▼中正大學在23-25日間對1802位民眾進行電話民調，針對治安、司法等熱門議題表達意見。（圖／記者柳名耕翻攝）
▲警察治安民調滿意度達77.5％　相信司法公正卻僅21.9%％。（圖／記者柳名耕翻攝）

相對於警察的滿意度，司法相關單位的滿意度就差了許多，只有3成2的民眾對於檢察官的犯罪的犯罪偵查工作感到滿意；也只有21.9%的民眾認為法官可以「公平、公正」的審理司法案件，另有80.9%的民眾不滿意日前曾召開的司法改革國是會議後所進行的司法改革。

除了治安相關以及司法外，民調另外也針對死刑存廢、大麻除罪以及假新聞等相關熱門議題進行統計，在這1802位受測者中，有95.4%的民眾不贊成大麻合法化，其中更有72.9%的民眾表達「非常不支持」。

另外約有81%的民眾支持警察、司法機關打擊假新聞、假訊息；關於死刑的存廢，有8成的民眾不贊成廢除死刑，其中又有53%的人強烈反對廢除死刑。

針對中正大學的調查報告結果，警政署表示，相當感謝中正大學長期以來對治安議題的關注，讓警政署持續檢視、精進各項施政作為，讓政策在推行上能更貼近民眾需求，深入瞭解民眾對治安的期許，將持續補足民眾不滿意的地方。

▼有87.8%的民眾認為，警消應該提高待遇以及福利。（圖／記者柳名耕翻攝）
▲警察治安民調滿意度達77.5％　相信司法公正卻僅21.9%％。（圖／記者柳名耕翻攝）

ET快訊
電源箱驚見「3衛生棉鎮邪」！他一開嚇傻　網揭傳說：比乖乖好用
錢櫃67億併好樂迪懶人包一次看 　雙品牌經營、會員權益不受影
好市多驚見黑絲襪OL坐購物推車　網嗆：忘記怎麼走路

關鍵字：警察治安滿意度,司法公正,法官,死刑存廢,大麻合法,司法不公

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

「害怕被他殺掉！」蘆洲惡母暴打3歲兒　1年前向警爆料家暴夫藏槍

影／盛竹如爆遭威脅「法院跑到死為止」　李新案第9集下午2:22播出

影／「我真的很痛」謝政鵬無緣4強　IG再發文悼女友：不會跟妳說再見

影／1歲兒生殖器屁股驚見「網狀烙痕」　父心碎控狠心保母吹風機施虐

追討12萬車禍賠償！兇嫌臉書找到死者　PO文曝「曾經是我好朋友」　

施工不慎害車位垮落！車主失去交通工具　廠商不賠：要告就去告

警察治安民調滿意度達77.5％　相信司法公正卻僅21.9%

他家暴她虐童！夫PO虐兒影片後神隱　妻躲家中吃安眠藥狂睡

車位被佔以「車頭對車頭」擋出入　男被判拘役20天

「打完X就消失」22歲女被分手　臉書譙男友：噁男...整天騙X

免費拍還被踐踏真心！　雲林稻草捲負責人怒：改假日開

貪吃汪心急想啃炙燒牛骨頭 秒被燙到抖一下氣瘋罵阿嬤

A柱擋視線文大女遭公車輾斃　謝政鵬IG悼女友：怎能說走就走

朋友永遠看得比自己重要！？　超怪水瓶座個性總是高深莫測

超狂心臟病真有味腿部玩法　網噴笑：一周不洗腳玩穩贏！

任容萱惹哭超帥獸醫　坦言：你讓我壓力很大

酷炫講錯話！　吳宗憲走心：你說我以前失敗？

穩鵬菲籍漁工砍人15船員跳海逃 海巡特勤隊不排除格殺劫匪救人

嚇翻！男第一次刺青「崩壞慘叫」 狂吼5聲嚇傻朋友：正在殺雞嗎

無論同性異性我們都是同一國　同婚草案出爐「明訂5/24施行」

施工不慎害車位垮落！車主失去交通工具　廠商不賠：要告就去告

警察治安民調滿意度達77.5％　相信司法公正卻僅21.9%

他家暴她虐童！夫PO虐兒影片後神隱　妻躲家中吃安眠藥狂睡

車位被佔以「車頭對車頭」擋出入　男被判拘役20天

「打完X就消失」22歲女被分手　臉書譙男友：噁男...整天騙X

快訊／北屯雜草火警赫見「男性焦屍」　警方釐清中

撞死闖紅燈騎士喊冤仍判刑　法官：Google衛星算出超速87公里

影／「我殺死了弟弟！」哥刺死弟自首　去年曾大打出手

酒駕被抓心情差　油漆工「繼續灌酒」又慘被移送

快訊／蘆洲狠母暴打3歲兒「吞安眠藥疑輕生」　警消破門救人

獨／票根為證！《一吻定情》上映7天「11刷神人出現」　最愛王大陸訂製床套

施工不慎害車位垮落！車主失去交通工具　廠商不賠：要告就去告

食宿往返機票全免！福州台商協會揪200台生　暑假登陸實習

李友廷難得崩潰！迷室逃脫35分鐘　網激動喊「求救耳朵」

獨／錢櫃併好樂迪的下一步 KTV加開餐廳 打造複合式休閒娛樂中心

警察治安民調滿意度達77.5％　相信司法公正卻僅21.9%

沖繩春訓／握手傷到松坂大輔　中日：無法預測球迷行動

《英雄聯盟》俄羅斯女子戰隊遭5 Ban輔助 官方判ROX性別歧視

台中最狂汽旅！房裡有滑水道旁邊KTV包廂　還有紅外線烤箱

網購搶好康旅遊票券、飯店餐券　趁228連假前買起來才划算

社會熱門新聞

輔大旁性侵正妹！外籍男一秒神救..

即／母扯兒頭撞地板　百人現場救

惡母狠打3歲兒　寫570字控老..

中壢狼醫診所是凶宅　專替移工夾..

無良色醫師病床上性侵女病患　遭..

即／鳳山男遭開山刀當街破肚不治

內湖90歲老翁遭輾斃　26歲駕..

即／蘆洲酒鬼媽虐兒！公憤直播破..

狂甩孫女4巴掌！母一旁冷眼：撿..

蘆洲男童遭虐　渣爸臉書曝光網友..

快訊／蘆洲狠母暴打3歲兒「吞藥..

2女控台大男友性侵：怕他變宅王

蘆洲媽虐童邊拍邊打　警曝光真相

內湖男子倒臥馬路　遭賓士車輾過

更多熱門

相關新聞

法官終身職就不能強制退休嗎？

「終身職」也可以擔保法官作為永業的專業公務員，可以經由長年的審判工作，累積經驗，愈發精進。從這個角度來看，「屆齡強制退休」與「終身職」之目的，並無任何衝突。

強制險黃牛硬收60萬　法官打0.1折

川普打造歷史兩年驗收清單

司法官淘汰機制如何修正

陳鴻斌性騷案判免職　監委認同

讀者迴響

發燒話題

好樂迪 錢櫃 鱷魚先生 鹽水蜂炮 乙武洋匡 宋仲基宋慧喬 王令麟 橋本有菜 羅志祥 郭台銘 愛紗離婚 文化大學失火 鈕承澤 華航罷工 嵐Arashi 昆凌懷孕 流感 王令麟 唐鳳家暴 孫其君 郭婞淳退休 廖峻中風 林俊傑演唱會 習近平 肉圓惡爸 長榮空姐 王令麟 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 米津玄師 陳昱安 地震 王令麟 KKBOX風雲榜 普悠瑪內幕 李光洙認愛 比基尼登山客 玄彬孫藝真 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 王令麟 防彈少年團BTS JHBL 優適活 誰摔死了李新 王令麟 嚴凱泰逝世 網紅空姐 徐若瑄 周子瑜 孫安佐 王令麟 蔡英文 吳寶春 黃曉明 安迪 袁惟仁昏迷 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 膝蓋痛 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 董梓甯 館長 王令麟 傅崐萁 高嘉瑜 韓國瑜 賴清德 王令麟 西野加奈 金庸病逝 王心凌 王令麟 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 王令麟 興富發 東森寵物雲 劉寶傑 港珠澳大橋 王令麟 趙麗穎馮紹峰 費玉清引退 吉澤明步 王令麟 理科太太 S.H.E 范冰冰 鄧超孫儷 蔡依林 泫雅 E'Dawn 王令麟 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 五月天 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 林志玲言承旭 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 王令麟 X檔案 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 刮刮樂 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 王令麟 楊冪離婚 王柏融 王令麟 金門防疫戰 司法院釋字第748號解釋施行法 元宵節

熱門新聞

輔大旁性侵正妹！外籍男一秒神救援

他車禍昏迷28天後康復　城隍爺：抓錯了

她用公廁洗手乳染食肉菌　慘變殭屍臉

咘咘連推Bo妞4下「最後卻哭了」

即／母扯兒頭撞地板　百人現場救

快訊／確定了！KTV雙雄KTV好樂迪、錢櫃合併　宣示強強聯手

KID認了首度缺席《玩很大》！

肉身擋火護Selina！他39%燒傷「被分手」

台灣燈會6天200萬人塞爆大鵬灣！墾丁業者超無感

鳳山傳說水果妹　當地人看見必逃

女遭性侵懷孕！狂跳繩想「跳到烙ㄊㄟ」

三重「KTV摩鐵」限時歡唱每人110元

屁孩驚動136縣道山神　命喪赤崁頂

球鞋爆裂害害詹皇接班人扭傷　Nike市值蒸發345億

惡母狠打3歲兒　寫570字控老公出軌

更多

最夯影音

更多

免費拍還被踐踏真心！　雲林稻草捲負責人怒：改假日開

貪吃汪心急想啃炙燒牛骨頭 秒被燙到抖一下氣瘋罵阿嬤

A柱擋視線文大女遭公車輾斃　謝政鵬IG悼女友：怎能說走就走

朋友永遠看得比自己重要！？　超怪水瓶座個性總是高深莫測

超狂心臟病真有味腿部玩法　網噴笑：一周不洗腳玩穩贏！

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【白色情人節】

抽LINE POINTS！ 只要加入好房網LINE完成個人化設定，就抽520的LINE POINTS喔！

過年到！最強刮神是你嗎？

蒐集新春圖示開刮，日日抽7-11熱咖啡，週刮蘋果AirPods還有澳門機票大獎拿不完！

雲端最有錢 讓你變有錢

每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面