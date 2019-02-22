警察治安民調滿意度達77.5％　相信司法公正卻僅21.9%



▲民眾對於警察維護治安工作的滿意度在2018年達到新高，來到77.5%。（圖／記者柳名耕翻攝）

記者柳名耕／台北報導

國立中正大學犯罪研究中心針對2018年的治安議題進行電訪調查，發現有91%的民眾對於住家周邊安全感到滿意，民眾對於「警察維護治安工作」的滿意度來到77.5%，但僅有21.9%的民眾認為法官會公平公正地審理司法案件，還有80.9%的民眾不滿意司改會所推動的司法改革。

中正大學犯研中心22日召開「107年全年度臺灣民眾對司法與犯罪防制滿意度之調查研究」由中正大學犯防系犯罪研究中心主任楊士隆、副召集人犯防系教授鄭瑞隆、犯防系教授許華孚主持，內容囊括整體治安滿意度、警察維護治安滿意度、檢察官犯罪偵查表現、司法公平公正滿意度等相關的電話民調，共訪問全台1802位民眾，有95%的信心水準、抽樣誤差最大為正負2.31%。

調查發現，有91.3%的民眾對於「住家與社區治安狀況的觀感」感到滿意，比起上一期成長約2.4%，為歷年最高；對於「警察維護治安工作」的滿意度則是高達77.5%，也是歷年來最好的滿意度；同時也有87.8%的民眾認為應該要提升警消的福利以及待遇。

▼中正大學在23-25日間對1802位民眾進行電話民調，針對治安、司法等熱門議題表達意見。（圖／記者柳名耕翻攝）



相對於警察的滿意度，司法相關單位的滿意度就差了許多，只有3成2的民眾對於檢察官的犯罪的犯罪偵查工作感到滿意；也只有21.9%的民眾認為法官可以「公平、公正」的審理司法案件，另有80.9%的民眾不滿意日前曾召開的司法改革國是會議後所進行的司法改革。

除了治安相關以及司法外，民調另外也針對死刑存廢、大麻除罪以及假新聞等相關熱門議題進行統計，在這1802位受測者中，有95.4%的民眾不贊成大麻合法化，其中更有72.9%的民眾表達「非常不支持」。

另外約有81%的民眾支持警察、司法機關打擊假新聞、假訊息；關於死刑的存廢，有8成的民眾不贊成廢除死刑，其中又有53%的人強烈反對廢除死刑。

針對中正大學的調查報告結果，警政署表示，相當感謝中正大學長期以來對治安議題的關注，讓警政署持續檢視、精進各項施政作為，讓政策在推行上能更貼近民眾需求，深入瞭解民眾對治安的期許，將持續補足民眾不滿意的地方。

▼有87.8%的民眾認為，警消應該提高待遇以及福利。（圖／記者柳名耕翻攝）

