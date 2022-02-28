彩券妹「踉蹌一幕」資訊量好大　本尊IG神到了！高冷風格辣翻

▲8秒的影片讓不少男網友直呼資訊量過大。（圖／翻攝自●【爆廢公社】●）

網搜小組／鄺郁庭報導

想買彩券了！有網友日前貼出一段8秒片，按下播放鍵後，明明只是個在買彩券的長髮妹，不少人卻直呼資訊量過於龐大，「這影片多長了？看了兩個小時還沒完。」原來是長髮妹穿著低胸連身裙，拿到彩券後就往外奔，意外被拍下「3秒狂抖畫面」。而影片一出，還真的有人神到IG，高冷氣質讓不少人秒按下追蹤。

一位男網友在臉書《●【爆廢公社】●》貼出這段8秒的影片，只見長髮妹戴著黑色口罩，身穿黑色連身長裙還套著白色針織外套，當時她拿到彩券後就往外奔，結果似乎發現跑過頭，外加穿著拖鞋，來不及煞停就踉蹌了一下，還好被身邊的人拉了一把。

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▲長髮妹踉蹌了一下，一個彎腰讓人移不開視線。（圖／翻攝自●【爆廢公社】●）

不過，因為長髮妹的連身裙有點低胸，隨著她跑動，胸前的波動根本藏不住，雪白的北半球就跟著又晃又抖的，讓許多男網友們都暴動，「彩券買起來」、「卡卡卡卡卡」、「12小時的影片有夠無聊」、「回過神1小時就這樣沒了」、「這家彩券行在哪」、「片長太長了，看不完」、「哪家彩券要講啊」、「沒禮貌，IG勒？聯絡方式勒？都沒有以後她真的跌倒怎麼辦？」

在一片跪求IG的聲浪中，還真的有人神出帳號，可以看到長髮妹名叫「丁寧」，擁有1.1萬粉絲數，從照片中能看出她除了擁有精緻五官，凹凸有致的身材火辣又吸睛，多張高冷風格的照片超適合她。除了不吝嗇秀出好身材，還有幾張美照中，丁寧露出甜美親切的笑容，與高冷風格意外形成反差萌。

▼長髮妹超適合高冷女神風。（圖／翻攝自IG／ning___nqq）