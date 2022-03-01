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俄羅斯疑投「真空彈」影片曝　國際公約都禁用！還丟集束炸彈

記者詹雅婷、張靖榕／綜合報導

烏克蘭駐美國大使瑪卡羅娃（Oksana Markarova）2月28日指控，俄羅斯入侵烏克蘭時，動用日內瓦公約禁止的真空彈（Thermobaric weapon，空爆燃燒彈，又稱「炸彈之父」），試圖重創烏克蘭。同時俄羅斯還被觀察到在烏克蘭境內，動用遭到廣泛禁止的集束炸彈。

▲▼俄羅斯疑投「真空彈」影片曝　國際公約都禁用！還丟集束炸彈。（圖／翻攝推特）

▲烏克蘭民眾拍下爆炸瞬間，觀察員指出疑似是真空彈。（圖／翻攝推特）

瑪卡羅娃上述言論是在與美國國會議員見面後告訴媒體記者。她說，在烏克蘭抵擋俄軍攻擊時，「他們使用真空彈，俄羅斯試圖對烏克蘭造成嚴重破壞。」

真空彈是利用周圍空氣的氧氣引發高溫爆炸，衝擊波通常會比一般炸藥持續時間還要長，把附近一切物體燒成灰燼，甚至能使人體蒸發。

瑪卡羅娃表示，烏克蘭正積極與拜登政府合作，獲得更多武器及更多嚴厲制裁，「他們應該付出沉重代價」。

▲▼炸彈之父。（圖／達志影像／美聯社）

▲俄羅斯的「炸彈之父」威力相當於44噸的TNT炸藥。（示意圖／達志影像／美聯社）

白宮新聞發言人莎琪（Jen Psaki）對此表示，已經看到相關報導，但並沒有得到俄羅斯使用這類武器的證實消息，「如果這是真的，那可能就是戰爭罪」。

除了瑪卡羅娃所提出的指控，國際特赦組織（Amnesty International）與人權觀察組織（Human Rights Watch）均表示，俄軍似乎使用被廣泛禁止的集束炸彈。國際特赦組織也指控，俄方攻擊烏克蘭東北部一間幼兒園，但當時內部有許多平民躲在室內避難。

西方官員先前曾說，若烏克蘭局勢未按計劃發展，俄羅斯總統普丁有可能會動用有「炸彈之父」之稱的超級武器上場，而這個威力極大的空爆燃燒彈有能力在短時間內讓人體蒸發、內臟粉碎。

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