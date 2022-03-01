普丁罕見暴怒！俄軍戰況膠著　美情報曝：可能加強攻擊火力

▲俄羅斯總統普丁。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

烏俄開戰6天，儘管俄羅斯的軍力超越烏克蘭，但烏軍表現出頑強的抵抗力，將俄軍逼退在首都基輔之外，遲遲無法推進戰線。美國媒體指出，可靠消息來源表示，俄羅斯總統普丁對於目前的戰況已按捺不住，對於核心幕僚相當惱火，而他唯一突破的方式，可能就是加強攻擊火力。

根據NBC報導，美國情報官員透露，隨著俄羅斯經濟狀況搖搖欲墜，俄軍進攻烏克蘭的戰線也停滯不情，讓普丁對一切感到非常惱火，時常暴怒指責下屬。事實上，受到新冠肺炎疫情影響，普丁長時間將自己孤立在克里姆林宮以外，不確定能否收到最新情資。

美國參議院情報委員會主席華納（Mark Warner）表示，「普丁顯然對烏克蘭抵抗的規模感到措手不及，他把自己孤立起來，很少待在克里姆林宮，我覺得他已經被逼到牆角了。」西方情報機構目前正密切關注普丁的行動，雖然未出現大變化，但美國官員認為，普丁的行為模式跟過去確有不同。

可靠消息來源表示，身為情報人員出身的普丁，通常不會輕易表現出自己的情緒，但現在他卻時常處於明顯的憤怒和沮喪狀態。前中央情報局局長布洛南說，「他已經不是2008年那個冷血、目光清晰的獨裁者了。」

美國智庫海軍分析中心（Center for Naval Analyses）資深研究員考夫曼（Michael Kofman）認為，俄軍目前未像過往一樣，發動集中火炮轟炸行動，目前僅用了一小部分火力，「我認為最壞的狀況還在後面，這場戰爭可能會變得更醜陋。」

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