烏克蘭妹子好兇！拿汽油彈直接砸俄坦克　手臂燒起來也不怕

▲烏克蘭女子拿汽油彈直接砸俄羅斯坦克。(圖/翻攝自推特)



記者張方瑀/綜合報導

面對俄羅斯的攻擊,烏克蘭幾乎處於全民皆兵的狀態,先前烏克蘭國防部更呼籲民眾自製汽油彈反擊,烏國街頭也出現許多婦女蹲地製作汽油彈的畫面。推特曝光的最新畫面顯示,有幾名年輕人開車時,一名女子直接開窗將汽油彈砸在俄軍坦克上,就算自己車窗和手臂都燒起來,仍舊毫無畏懼。

No comments pic.twitter.com/cSsddAWSYL

這段在推特曝光的影片顯示,幾名年輕人開車經過俄軍坦克時,先是不斷咒罵俄羅斯,接著就搖下車窗,一名女子直接將手中的自製汽油彈砸向坦克,過程中她的手臂跟窗口也燒了起來,但他們絲毫不畏懼。

Drive by molotov cocktail attack on Russian equipment in Berdyansk pic.twitter.com/ocjvKE2myU