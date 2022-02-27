台南首度舉辦「台灣法語月」活動　黃偉哲邀請市民一起「閱讀比利時＠台南」

▲台南市政府首度與比利時台北辦事處、比利時法語文化區國際關係總署合作，自3月1日起在台南市立圖書館新總館舉辦「閱讀比利時＠台南」活動。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市政府首度與比利時台北辦事處、比利時法語文化區國際關係總署合作，自3月1日起在台南市立圖書館新總館舉辦「閱讀比利時＠台南」活動，這也是台南市首度參加「台灣法語月」活動，響應3月21日全球法語日的活動，邀請市民朋友一起來趟「漫畫、繪本的王國－比利時」之旅。





黃偉哲市長表示，比利時位處歐洲的心臟位置，也是歐盟總部的所在地。比利時除了有著名的巧克力、啤酒美食文化外，同時也是世界漫畫、繪本的王國，藍色小精靈及丁丁歷險記等耳熟能詳的漫畫故事，就是來自於比利時。黃偉哲市長特別感謝比利時台北辦事處的支持，期待這次活動能夠開始臺南與比利時未來更多的合作。



黃偉哲市長表示，尤其全球有超過三億人口說法語，法語不只是一種語言，也象徵著歐洲發展的文化與價值。台南市樂於見到法語文化能夠在台南市更為推廣與發展，因為臺南的發展歷史也與歐洲息息相關，而接軌國際更是台南市一直努力的方向。





本次「閱讀比利時＠臺南」的活動包括靜態展覽、旅遊節目播放、電影講座及電影欣賞等。3月1日起在台南市圖書館永康新總館展出法文繪本、漫畫；3月5日、12日及19日下午兩點舉辦「比利時狂想曲」、「藍色小精靈」及「丁丁歷險記」的電影欣賞活動。所有活動均免費開放參加，報名請上;台南市立圖書館官網（http://.tnpl.tn.edu.tw）。