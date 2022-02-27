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屏東百香果春天上市搶商機　蘇清泉：誓做果農後盾　

▲▼ 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲蘇清泉到萬巒百香果園了解產業狀況 。（圖／蘇清泉榮服務團隊提供，下同）

記者陳崑福／屏東報導

計畫代表國民黨投入年底屏東縣長選戰的東港安泰醫院榮譽院長蘇清泉及服務團隊，日前拜訪了萬巒百果香園園主，了解產業面臨問題；園主表示，百香果有有果汁之王美譽，值得在屏東推廣栽種，但有人專責輔導單位，避免造成產銷失衡。

▲蘇清泉到萬巒百香果園了解產業狀況 。（圖／蘇清泉榮服務團隊提供，下同）

▲蘇清泉到萬巒百香果園了解產業狀況 。（圖／蘇清泉榮服務團隊提供，下同）

百香果有果汁之王美譽，屬於是熱帶水果，又稱為「熱情果」，日本人稱為「時計果」(實際果)。百香果可以單純當水果吃、可以入菜、可以打成果汁、做成冰品，用途相當廣泛。

萬巒百香果園園主原本有5、6分地的檳榔園，由於政府推動檳榔廢園政策，他廢園後改種百香果，並以網室方式栽培，以維持品質穩定。

▲蘇清泉到萬巒百香果園了解產業狀況 。（圖／蘇清泉榮服務團隊提供，下同）

▲蘇清泉到萬巒百香果園了解產業狀況 。（圖／蘇清泉榮服務團隊提供，下同）

他說，台灣的百香果最大產地在中部埔里，採收期為7月至隔年1月，但屏東冬天陽光仍舊和煦溫暖，得天獨厚的天然環境，打造出「春天百香果，只有屏東有」產期優勢，市場相當搶手。

園主表示，目前每分地毛利收入在20~30萬元間，每公斤價格在100~50元間，視品質、產量不同；而一級品可以直接上市；次級品等可以做為百香果汁等加工使用。

「百香果很費工!」，他說，要達到一定栽種面積，才具有產業經濟規模，得到合理利潤，因此他又承租其他檳榔廢園的土地，擴大種植面積，目前已種了約3公頃。雖然如此，期盼政府成立專責單位進行輔導，避免產銷失衡狀況。
蘇清泉表示，百香果這份榮耀的背後，除了靠天氣不能常下雨，更需要仰賴人力及政府更多的關注，他期勉自己日後要成為這些務實熱情的果農的後盾，讓縣內百香果產業持續發光發熱

►這些飾品不只可愛還能「招桃花」

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