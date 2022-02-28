台灣撤僑巴士任務達陣　他指大陸撤僑班機「要安全後飛」

▲台灣在烏克蘭撤僑巴士在當地備受禮遇，順利達成撤僑任務。（圖／Simon提供）



記者陶本和／台北報導

俄羅斯武力入侵烏克蘭，國民黨發言人李明璇批評蔡政府「龜速撤僑」；不過，台灣基進黨議員參選人陳子瑜28日指出，台灣撤僑專車在烏克蘭備受禮遇，但在地的中國人還等不到撤僑班機。

中國大使館在25日公告，凡持有台胞證在內的中國官方文件人士，均可以登記撤離班機；在此同時，也有中國培訓的網紅「台灣小伙」拍抖音短片，特別大讚此一政策。

不過，台灣的撤僑行動在25日就已經展開，順利將13名滯留在基輔的國人帶上車，並在26日抵達波蘭；此外，還有3名滯留國人，透過管道聯繫上民進黨立委王定宇後，由外交部長吳釗燮親自處理，安排接送車輛前往，擬將他們轉往斯洛伐克，且費用皆由政府負擔。

針對李明璇等人對於蔡政府「龜速撤僑」的指控，台灣基進黨高雄市議員參選人陳子瑜指出，台灣撤僑已經到位，而且在烏克蘭獲得禮遇，遇到關卡只要表明台灣身份，就立刻放行；但反觀中國大使館，27日登記截止日後，以烏俄兩軍交戰為理由，表明「一定要等安全了再走」，這等於是白登記了，畢竟等到安全之後，也沒有撤離必要。

▼中國網友對於撤僑班機、台灣撤僑巴士的相關評論。（圖／陳子瑜臉書）

