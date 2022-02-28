外送員獲邀「驗收」3樓高溜滑梯還直播　包商私下放行下場慘

記者黃孟珍／苗栗報導

苗栗縣政府推動一鄉鎮一親子公園，在通霄鎮進行新生公園遊憩設施的改善，其中一項煙囪意象的高空溜滑梯，目前已接近最後完工階段，26日有2名外送人員送餐給施工人員，受邀體驗「試溜」，更在臉書上直播；縣府水利處長楊明鐃則表示，若屬實，將依法對包商、監造廠商依契約裁罰。

▲外送員送餐到工地，工人邀請他們試滑10米高的溜滑梯，2人還在臉書直播過程。（圖／記者黃孟珍翻攝，下同）

臉書社團《通霄人（讚）出來》，26日PO出一段直播畫面，內容為2名外送員爬上了通霄鎮新生公園正在施工中的溜滑梯頂端，外送員還留言：「我們只是來送餐的…工人讓我們試滑~不錯高。」疑似還有工人在旁指導與講解，整段影片就這樣在臉書上直播4分鐘多，引發網友議論。

其中1名男性外送員先是用工作梯，一步一步的爬上頂端，接著爬進溜滑梯時，工人不忘提醒：「不要刹車哦！刹車會很慢。」接著就以飛快的速度直衝地面；隨後換自拍的女外送員試溜，就聽見她放聲尖叫說：「哇，這個好恐佈，好快，我的心臟病快發作了。」最後2人還講解這座溜滑梯功能後快步離開。

不過，龔姓工地主任則解釋，高空溜滑梯是農曆過年後才組裝完成，目前都禁止外人進入，而且四週都有圍籬阻隔，還不確定否為工人私下放行給他們進來玩？或是2名外送員非法打開圍籬偷玩溜滑梯？龔姓主任則表示，還會再詳細查證。

▲10米高的溜滑梯，目前還在施工階段，預計3月完工開放使用。（圖／記者黃孟珍翻攝）

縣府水利處也強調，現場還在施工階段，預計3月才會完工開放；目前尚未開放也還未驗收，怎麼可以讓外人進入，更別說攀爬到10米高的溜滑梯，這樣的行為實在是亂來。如查證屬實，明顯違反勞安、工地安全等契約規範，將對包商、監造廠商依契約裁罰。

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