蔡英文：轉型正義工程即將邁向新里程　提高層級由行政院扛起責任

▲總統蔡英文。（圖／記者林敬旻攝）

記者林銘翰／基隆報導

今天是228事件75周年，總統蔡英文表示，台灣的轉型正義工程，即將要邁向下一個新里程，促轉會將在今年5月提出總結報告，完成階段性的工作，而在促轉會完成調查和規劃的任務之後，將提高層級由行政院扛起執行的責任，希望社會各界繼續落實轉型正義的工作。

蔡英文與行政院長蘇貞昌、立法院長游錫堃、內政部長徐國勇、文化部長李永得及基隆市長林右昌等人28日上午到基隆市民廣場，出席「二二八事件75週年中樞紀念儀式」，今年的儀式主題為「有心無懼，河畔風起」，並由蔡英文向228英靈獻花，以及頒發回復名譽證書。

蔡英文致詞時表示，今天是二二八事件滿75年日子，大家所在的基隆港邊，就是當年軍隊登陸的地方，「75年前的3月8日，軍隊鎮壓基隆過後，隔天起遍及全台的清鄉、鎮壓就開始了」。

蔡英文指出，根據估計，從當年的3月8日到3月16日，光在基隆就有2000多人受難，這些受難者除了地方仕紳之外，還有學生以及在碼頭、船務、礦坑工作的勞工，「當中有許多人，很年輕就斷送了生命」。

蔡英文說，她能夠理解對基隆人來說，二二八紀念日實際上是3月8日這一天，也能夠理解為什麼早在30多年前，基隆人就努力支取二二八事件的真相，這幾年來除了每年的追思活動，基隆的年輕人以行動劇重現當年的場景，基隆市政府也陸續移除公共空間的威權象徵。

蔡英文強調，這些經驗都再次地說明，轉型正義的工程，需要政府和民間，以及年長者和年輕人一棒接一棒，大家一起攜手來努力。

蔡英文說明，在二二八事件滿75年的今天，台灣的轉型正義工程，即將要邁向下一個新里程，促轉會將在今年5月提出總結報告，完成階段性的工作，報告將呈現威權時期侵犯人權的加害體制是如何地運作，也會針對台灣社會如何持續落實轉型正義、深化民主，提出具體的建議。

蔡英文表示，大家都很關心在促轉會提出總結報告之後，轉型正義的下一步是什麼，「我要跟大家報告，在促轉會完成調查和規劃的任務之後，我們將提高層級，由行政院扛起執行的責任」，相關的修法工作都已經提出來，銜接促轉會工作的專案也已經成立。

蔡英文提及，前幾天蘇貞昌已經宣布，將在行政院成立「推動轉型正義會報」，並且親自擔任召集人，搭配院本部所新設立的「人權與轉型正義處」，要帶領各部會持續把轉型正義的理念及思維，具體地落實到行政作為當中。

蔡英文也說，昨天她和幾位民主前輩，走訪新北市新店區的安康接待室，這個威權時期用來偵訊、刑求政治犯的黑色接待室，現在已經被促轉會審定為不義遺址，未來將成為實現轉型正義、推廣人權教育的基地之一，讓歷史的真相持續地被見證、被記得。

蔡英文指出，很多政治受難者的前輩和家屬，都很關心清除威權象徵的工作，包括中正紀念堂的轉型工作在內，政府也會審慎推動，「一個民主國家，我們不該再以威權的形式，來紀念卸任的總統，這是我們的原則」。

另外，蔡英文也說，有關國家不法的平復工作、政治受難者的權利回復工作、政治檔案創傷的照顧療育工作以及政治檔案的開放和研究工作，未來都會分別移交給不同的部會執行。

蔡英文表示，自己曾經說過，每一位總統的歷史定位，都應該由人民來決定，但是政府有責任介入威權時期的加害體制，有責任讓人民充份地理解真相以後，再來做客觀的評價。

蔡英文強調，她非常希望在民主已經足夠穩固，也受到國際肯定的台灣，包括朝野政黨和社會各界，都可以用理性、成熟的態度，一起朝著最有助於民主發展的方向，來繼續落實轉型正義的工作。