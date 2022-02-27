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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

「英系沒接班人」　她分析：陳建仁是蔡英文內心跛腳產物

▲▼ 110年國慶大會，總統蔡英文發表國慶講話 。（圖／記者李毓康攝)

▲總統蔡英文。（圖／記者李毓康攝）

記者徐政璿／台北報導

總統蔡英文日前親自推薦前副總統陳建仁加入民進黨，有部分綠營人士解讀是為了台北市長選戰佈局。國民黨中山大同區擬參選人柳采葳分析，英系沒有接班人，從派系大咖到基層充滿焦慮，陳建仁是總統蔡英文內心跛腳的產物。

台北市民進黨中山大同區議員王世堅，和國民黨同選區市議員擬參選人柳采葳，一起上政論節目。王世堅表示，台北首都歷經滄桑，被日本人治理過，也被美軍轟炸過，柳采葳立刻補充，也被台北長柯文哲蹂躪過，王世堅馬上點頭說對。

柳采葳回應，能被王世堅推崇當然很好，但更希望被他罵，因為王世堅是扶龍王，被他罵的人都會選上。

節目當中，王世堅也被問到，是否要「棄蔣保黃」？王世堅強調，感情上支持黃珊珊，但往往理智戰勝感情，所以理智上必須支持民進黨台北市長參選人。

此外，柳采葳談到前副總統陳建仁加入民進黨一事，她酸，陳建仁是總統蔡英文內心跛腳的產物，陳建仁是要幫英系增加聖光。

柳采葳認為，陳建仁如果要選台北市，不用加入民進黨。她分析，新系賴清德現在看似是2024的熱門人選，英系則沒有接班人，從派系大咖到基層充滿焦慮，陳建仁是蔡總統用來創造恐怖平衡的人選。

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