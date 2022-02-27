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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

張亞中：蔡英文上任從未去「228國家紀念館」　家屬受屈辱

▲▼國民黨主席參選人張亞中針對黨中央將張亞中送考紀會及暫停政見會召開記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

▲孫文學校校長張亞中。（圖／記者屠惠剛攝）

記者徐政璿／台北報導

二二八事件已屆75周年，台大教授、孫文學校總校長張亞中表示，總統蔡英文上任近6年，迄今從未去過位於台北市中正區南海路上的二二八國家紀念館致意，使家屬感受遺憾屈辱。他表示，28日當天14時至15時，將陪同二二八受難家屬召開記者會，發表致蔡英文公開信，隨後並陪同受難家屬親自步行致總統官邸遞交陳情信。

二二八75周年前夕，由遺族組成的尊師重道聯盟日前召開記者會，要求促轉會在落日後，行政院不應再推出借屍還魂的2.0版，讓二二八基金會成為中華民國追求真相的單位，而不是替任何政黨做事。

二二八紀念館首任館長廖繼斌表示，二二八基金會創立近30年，是社會各界辛苦灌溉的果實，如今似乎已淪為特定政治團體的「附屬單位」，關心的焦點轉向藏獨、疆獨等特定意識形態的事件，因此身為遺族的他們決定跳出來，希望能讓基金會還其原貌。

張亞中表示，目前還會談論二二八事件的還有四種人，第一種是當時的地下黨員，流亡海外後，仍對二二八事件極盡誣衊之能事；第二種是台獨信仰者，將抗議二二八事件與台獨劃上等號，並高呼抗爭的口號。

張亞中說，第三種則是當時二二八事件的受難者與受難遺族，藉由口述歷史來還原當時的真相，但口述歷史卻向來不受到社會的重視。第四種，是靠論述二二八事件來謀取利益，並非當時真正受害者，卻影響了台灣對二二八事件的論述。

張亞中強調，促轉會即將在今年中退場，希望民進黨不要再消費二二八，並終止促轉會等相關機構。同時，二二八事件中，外省人受害的狀況也在所多有，這是一個國家共同的悲歌，就像前行政院長孫運璿日記中記載，事件發生時出現上千民眾圍攻專賣局，導致多名外省人死亡。

張亞中表示，本省與外省人都是事件受害人，過程中許多外省人與本省人互相救助，面對值得我們尊敬的人士，建議設立屬於台灣的「辛德勒獎」，共同弭平歷史的傷痛。

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