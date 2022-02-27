張亞中：蔡英文上任從未去「228國家紀念館」　家屬受屈辱

▲孫文學校校長張亞中。（圖／記者屠惠剛攝）

記者徐政璿／台北報導

二二八事件已屆75周年，台大教授、孫文學校總校長張亞中表示，總統蔡英文上任近6年，迄今從未去過位於台北市中正區南海路上的二二八國家紀念館致意，使家屬感受遺憾屈辱。他表示，28日當天14時至15時，將陪同二二八受難家屬召開記者會，發表致蔡英文公開信，隨後並陪同受難家屬親自步行致總統官邸遞交陳情信。

二二八75周年前夕，由遺族組成的尊師重道聯盟日前召開記者會，要求促轉會在落日後，行政院不應再推出借屍還魂的2.0版，讓二二八基金會成為中華民國追求真相的單位，而不是替任何政黨做事。

二二八紀念館首任館長廖繼斌表示，二二八基金會創立近30年，是社會各界辛苦灌溉的果實，如今似乎已淪為特定政治團體的「附屬單位」，關心的焦點轉向藏獨、疆獨等特定意識形態的事件，因此身為遺族的他們決定跳出來，希望能讓基金會還其原貌。

張亞中表示，目前還會談論二二八事件的還有四種人，第一種是當時的地下黨員，流亡海外後，仍對二二八事件極盡誣衊之能事；第二種是台獨信仰者，將抗議二二八事件與台獨劃上等號，並高呼抗爭的口號。

張亞中說，第三種則是當時二二八事件的受難者與受難遺族，藉由口述歷史來還原當時的真相，但口述歷史卻向來不受到社會的重視。第四種，是靠論述二二八事件來謀取利益，並非當時真正受害者，卻影響了台灣對二二八事件的論述。

張亞中強調，促轉會即將在今年中退場，希望民進黨不要再消費二二八，並終止促轉會等相關機構。同時，二二八事件中，外省人受害的狀況也在所多有，這是一個國家共同的悲歌，就像前行政院長孫運璿日記中記載，事件發生時出現上千民眾圍攻專賣局，導致多名外省人死亡。

張亞中表示，本省與外省人都是事件受害人，過程中許多外省人與本省人互相救助，面對值得我們尊敬的人士，建議設立屬於台灣的「辛德勒獎」，共同弭平歷史的傷痛。